Hawaii Five-0 9/ Anticipazioni 30 luglio: la squadra fra testamenti e delusioni

ANTICIPAZIONI HAWAII FIVE-0 9 DEL 30 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 30 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 21°, dal titolo “Scomparsa“.

EPISODIO 21, “SCOMPARSA” – Danny e McGarrett ritornano a prendere le redini del caso di Agnes Miller, la gattara autrice di furti importanti che hanno avuto modo di conoscere in passato. La donna è morta e ha lasciato un testamento in cui sono stati citati anche i due agenti. I sogni di Danny però si ingrangono quando scopre che Agnes ha deciso di lasciare solo solo la sua collezione di miniature di gatti in vetro e 850 mila dollari alla Humane Society. Intanto, Grover e Adam indagano su un delitto: la vittima è Dale Sampson, in precedenza espulso dalle forze di Polizia e ora investigatore privato indipendente. Il sospetto della squadra è che l’uomo sia stato ucciso durante una rapina finita a male. Michael Menoa rivela poi di aver assunto Sampson per spiare sua moglie e scoprire se lo tradisse.

HAWAII FIVE-0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Hawaii Five-0 9: una ragazzina acquista una pistola in una zona malfamata, anche se Hilo (John Clarence Stewart) cerca di convincere Ioane (Joe Slaughter) a non consegnarla. Anni prima, quella pistola viene usata da Scott Hester (Colin Cunningham) per uccidere un poliziotto. Nel presente, Hilo confessa tutto a Junior (Beulah Koale) e McGarrett (Alex O’Loughlin) decide di mettere in sicurezza tutte le scuole della città. Nel passato, il padre di Steve viene attirato da Hester in una trappola: l’uomo lo accusa di averlo rinchiuso per motivi sbagliati e aver provocato la fine del suo matrimonio. Nel presente, la squadra scopre che Michael Kerrigan è stato ucciso con una calibro 38, la stessa pistola di Hilo. Quella sera, Danny (Scott Caan) cerca di impedire che una rapina diventi un omicidio, in un’area di servizio. Il gestore però reagisce e si becca una pallottola in petto. Intanto, Jerry (Jorge Ortega) scopre che la calibro 38 è stata acquistata da Bonnie (Makenna James), ma il padre ferma l’interrogatorio. Adam (Ian Anthony Dale) trova in seguito un collegamento fra Bonnie e la vittima, che da qualche tempo frequentava sua madre.

Qualche anno prima, Tani (Meaghan Rath) sorprende il fratello ad usare una calibro 38 per gioco. La pistola viene consegnata poi ad un criminale: Tani chiede spiegazioni al fidanzato, Damien (Jon Chaffin), che però minimizza la cosa. Nel presente, Bonnie confessa di aver preso la pistola per difendere la madre dalle violenze del compagno. Nel passato, Damien viene sospettato di aver inviato un sicario ad uccidere una gang rivale. Nel presente, la squadra scopre che il padre di Bonnie potrebbe essere il vero assassino. L’uomo però svela che la vittima ha sottratto la pistola nascosta da Bonnie, dopo una lite con la compagna. Durante una lotta con Kerrigan, è partito un colpo e l’uomo è morto. Trovata l’arma del delitto, la squadra scopre che la pistola è legata a 14 casi di omicidio. Nel passato, il padre di Steve convince Hester ad andarsene: si becca due proiettili in corpo, ma il giubotto lo protegge. Nel presente, Steve e Duke raggiungono la California e localizzano Hester, riuscendo a chiudere ogni caso irrisolto.

