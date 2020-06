Hawaii Five-0 9 / Anticipazioni 7 giugno: i terroristi attaccano la città!

Pubblicità

HAWAII FIVE 0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Hawaii Five 0 9 ritorna con un nuovo episodio nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 7 giugno 2020, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo “L’attentato“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Grace (Teilor Grubbs) si sta riprendendo dall’incidente, ma non sopporta più le attenzioni del padre Danny (Scott Caan). La ragazza chiede aiuto a McGarrett (Alex O’Loughlin), in modo che lo porti via almeno per qualche minuto. La fortuna gira a favore della ragazza: McGarrett e Danny iniziano ad indagare su un nuovo caso di omicidio. Danny rivela poi all’amico di essersi riavvicinato all’ex moglie per il bene della figlia. Raggiunta la scena del crimine, i due vengono informati che la vittima è stato ucciso mentre si trovava in acqua. Intanto, Junior (Beulah Koale) continua ad avere dei problemi con il padre, che vuole aiutare ad ogni costo. Natano (Eric Scanlan) però lo tratta talmente male che lo convince ad andare via. Adam (Ian Anthony Dale) invece scopre l’identità della vittima e che lavorava per il Neptune, un sottomarino che studia gli ecosistemi marini e guidato da Claude Nostromo (Reed Diamond). Quest’ultimo però rivela alla squadra di aver perso qualsiasi contatto con il sottomarino 12 ore prima. McGarrett stabilisce che lui e Danny rimarranno alla base, mentre Junior, Tani (Meaghan Rath) e Adam dovranno andare all’interno del sottomarino. Arrivati sul Neptun, i tre agenti trovano il dottor Walker (Jeff Galfer), ferito per mano di un altro medico. Riferisce inoltre che Nash (Moronai Kanekoa) è impazzito e lo ha aggredito all’improvviso quella mattina. Indagando sul posto, Tani trova delle pietre di Ittrio, preziose e prelevate di nascosto da Nostromo. Visto che la Cina ha il monopolio di quelle pietre, Grover (Chi McBride) deduce che stia vendendo il carico e che abbia trovato un giacimento per fare un’estrazione illegale. Una volta catturato, Nash rivela di aver intuito che Nostromo ha deciso di ucciderli tutti, per evitare di avere testimoni dei suoi loschi affari. Nostromo però rivela a McGarrett di aver inviato un informatore segreto per sorvegliare tutto l’equipaggio. Adam e Junior invece scoprono che la spia è una delle dottoresse e che ha alterato i valori di ossigeno per ucciderli tutti. Messo in allarme, McGarrett decide di raggiungere il punto in cui si trova il sottomarino e scendere con una sola bombola, che dovrà bastare per lui e per tutti gli altri. A fine caso, Junior ritorna dal padre, che finalmente è disposto ad avere il suo aiuto per mettere a posto la casa.

Pubblicità

HAWAII FIVE 0 9 ANTICIPAZIONI DEL 7 GIUGNO 2020

EPISODIO 14, “L’ATTENTATO” – Un amico di Flippa viene ucciso mentre si trovavano al telefono. I due dovevno incontrarsi per suonare in un piccolo locale, ma Luka era in ritardo. L’ultima informazione data dalla vittima era che si trovava nel parcheggio per ricaricare la batteria. L’assassino ha preso inoltre il portafogli e il furgone della vittima, ma la scena del crimine presenta delle anomalie. McGarrett intuisce che il killer doveva essere molto arrabbiato con Luka, dato che lo ha colpito nove volte con un pugnale. Si scopre poi che l’uomoa veva inviato del denaro ad un’adolescente, una certa Annie Kehr, ritrovava in aeroporto. Per risolvere il caso, la squadra dovrà incontrare Roger Barton, un detenuto che si trova in prigione e che ha condiviso la cella con il sospettato principale. Si scoprirà però che il criminale e il complice hanno in mente un piano diabolico per colpire la città in cinque punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA