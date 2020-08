Hawaii Five-0 9 / Anticipazioni 9 agosto: la squadra indaga sulla Difesa Nazionale

HAWAII FIVE-0 9 ANTICIPAZIONI DEL 9 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 9 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 24°, dal titolo “Sicurezza nazionale”

EPISODIO 24, “SICUREZZA NAZIONALE” – Aaron Wright elude la custodia della Polizia e si presenta da Tani, a cui rivela di essere nei guai. Dopo essere stato corteggiato a lungo dal governo, ha accettato di lavorare per la NSA e ha ottenuto l’immunità. Il lavoro consisteva invece nell’introdursi nei sistemi dei governi stranieri e questo lo ha attirato nel mirino di alcuni assassini. Un gruppo di sicari infatti si è introdotto nell’edificio in cui lavorava e hanno ucciso tutta la sua squadra. Wright è riuscito a fuggire appena in tempo, ma ora ha bisogno di protezione. McGarrett accetta di indagare solo perchè c’è la Sicurezza Nazionale di mezzo e scopre che la NSA sta cercando di nascondere in ogni modo che cosa succede nell’edificio in cui lavora Wright.

HAWAII FIVE-0 9 DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana in Hawaii Five 0 9: dopo aver accompagnato un gruppo di amici in giro per locali, un autista viene preso in ostaggio da uno sconosciuto e costretto ad avviare la corsa dietro la minaccia di un coltello. Carter Hill viene ritrovato morto poche ore dopo nel bagagliaio e la squadra viene chiamata ad indagare. Anche l’autista, Pukai, è stato ucciso subito dopo la corsa. Grover (Chi McBride) è sicuro che Hill scappasse da qualcuno, mentre Tani (Meaghan Rath) ha dei dubbi sul fatto che si occupasse di statistiche. Intanto, McGarrett (Alex O’Laughlin) incontra la sorella Mary (Taryn Manning), che ha richiesto di poterlo vedere. Mary rivela poi al fratello di aver conosciuto un certo Ben Miller e di aver avuto una chiacchierata piacevole con lui. Solo che in seguito Miller ha avuto una lite con il padrone di casa, che le ha imposto di lasciare il B&B in poche ore di tempo. Junior (Beulah Koale) invece scopre che nell’auto di Pukai è presente un localizzatore, che la squadra usa per tracciare i suoi ultimi movimenti. Noelani invece trova cocaina nel corpo di Hill, sostanza che viene ritrovava anche nella stanza d’albergo che aveva preso la notte precedente. Nel bagno poi vengono ritrovate anche numerose tracce di sangue. Nel frattempo, un ragazzino rivela a McGarrett che il suo drone è precipitato nel giardino di Miller e che non ha voluto restituirglielo.

In seguito, la squadra scopre che la pistola usata per uccidere Hill e Pukai corrisponde a Kira, ferita gravemente dal primo nella sua camera d’albergo. Grazie ad un’intuizione di Adam (Ian Anthony Dale), il team scopre che in realtà Kira è ancora viva e che si trova in pericolo in una scarpata nella foresta. Sicura che il suo vicino nasconda qualcosa, Mary si mette nei guai introducendosi in segreto in casa di Miller. Riesce ad intuire che in realtà ha un laboratorio per la creazione di metanfetamine. Anche se poi è McGarrett a trovare il posto dietro una parete fittizia. Miller però rientra prima del previsto e scopre che i sigilli sono stati rotti. Per evitare che usi le armi, McGarrett è costretto ad usare uno stratagemma e inondare la stanza di gas tossico. Per evitare che Kira possa mollare la presa e farsi cadere nel vuoto, Junior decide di calarsi nel precipizio e raggiungerla. Nonostante la difficoltà e il pericolo, alla fine riesce a salvarla appena in tempo. Quella sera, Junior si presenta a casa di Tani per il loro appuntamento. Dopo diversi balli, Tani realizza di provare ancora qualcosa per Junior.

