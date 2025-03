Chi è Haymara, cantante del San Marino Song Contest 2025: ha un fidanzato? Vita privata top secret

Haymara è tra i finalisti del San Marino Song Contest, l’evento musicale di San Marino chiamato a scegliere il rappresentante per la Repubblica di San Marino per l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest in programma a Basilea, Svizzera. La cantante italiana è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la finale ed ora è pronta a giocarsi la vittoria con il brano “Tomame las manos”. Ma chi è Haymara Gavillucci tra le finaliste del San Marino Song Contest 2025?

Giulia Belmonte, chi è la compagna di Stash?/ "Le nostre figlie dormono ancora con noi nel lettone"

Scopriamo qualcosa di più sulla giovanissima artista. Classe 2007, Haymara è nata il 13 aprile, ed è originaria di Aprilia. Ha mostrato una passione per la musica sin da ragazzina e così ha deciso di prendere lezioni di canto. E non solo, perché parallelamente alla passione per la musica ha iniziato a lavorare anche nel mondo della moda con ottimi risultati. Cantante, muscista e cantautrice mentre sulla sua vita privata non si hanno informazioni. Non si sa chi è il fidanzato di Haymara, qualora non sia single.

Silvia Salemi, il marito Gian Marco Innocenti e le figlie Ludovica e Sofia / "Sono una mamma all'antica"

Haymara, chi è la cantante in gara al San Marino Song Contest: dall’esordio per i locali romani al sogno dell’ESC

La musica è sempre stata la più grande passione di Haymara La cantante in gara al San Marino Song Contest 2025 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica con il gruppo “Haymara Keys & The Band” il cui nome è un omaggio alla grandissima Alice Keys. La bande si è esibita suonando dal vivo in diversi locali di Roma. Non solo, lo straordinario talento le ha permesso anche di partecipare ad eventi musicali importanti come il Tour Music Fest e il Roma Music Festival. Nel 2025 ha deciso di puntare sul San Marino Song Contest dove partecipa con la canzone Tomame las manos con un solo grande obiettivo: conquistare un biglietto d’andata per l’Eurovision Song Contest 2025. Per l’occasione ha deciso di puntare su un brano fortemente emotivo che parla di crescita personale e che potrebbe conquistare la giuria. Sarà proprio lei la vincitrice del San Marino Song Contest 2025?