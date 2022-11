Hayya Hayya, Inno Mondiali Qatar 2022/ Il testo del brano che celebra la gioia di stare insieme

Mondiali 2022 in Qatar: l’inno ufficiale è Hayya Hayya

Hayya Hayya è la canzone Inno dei Mondiali 2022 in Qatar di Trinidad Cardona, Davido e Aisha: il tripudio di gioia e festeggiamenti. Tutto pronto per il calcio di inizio previsto per domenica 20 novembre 2022 del nuovo campionato mondiale di calcio. Anche quest’anno non può mancare la inno ufficiale dei Mondiali 2022: si tratta di “Hayya Hayya (Better Together)”. Grande assente in questi Mondiali 2022 sarà l’Italia di Roberto Mancini che non è riuscita a qualificarsi, ma nonostante ciò saranno milioni di gli appassionati di calcio pronti a seguire la competizione più famosa al mondo. Sicuramente Hayya Hayya si appresta a diventare uno dei tormentoni di questo inverno 2022, ma cosa significa il brano?

Per la prima volta i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar si svolgono durante il periodo invernale e dureranno dal 20 novembre fino al 18 dicembre. Le sfide dei Mondiali saranno accompagnate dall’inno ufficiale “Hayya Hayya (Better Together)” cantata da Trinidad Cardona, Davido e Aisha, e celebra la gioia di stare insieme e festeggiare. Il titolo significa “meglio insieme” e ha tutte le carte in regola per conquistare il cuore dei milioni di appassionati a tifosi che seguiranno i Mondiali che arrivano dopo due anni di pandemia e di Covid. Un nuovo inizio per tornare tutti insieme a cantare e ballare.

Hayya Hayya: testo e traduzione dell’inno Mondiali Qatar 2022

Il testo del brano dell’inno Mondiali Qatar 2022 dal titolo “Hayya Hayya (Better Together)” è interpretato dalla cantante statunitense Trinidad Cardona di origini messicane e afroamericane, il cantante e produttore nigeriano Davido e la cantante qatariota Aisha. Ecco il testo ufficiale dell’inno:

Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha— Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya (Aisha) Hayya, Hayya, Ha— (Davido) Hayya, Hayya, Hayya (Trinidad) Hayya, Hayya, Ha—

I wanna walk the walk on every street I wanna ball out with the world at my feet Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Every tomorrow, no matter what goes down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho)You know we better together (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha—

Life can be up and down but what can you do, eh? We navigate through all the rough and the smooth, yeah We got that rock ‘n’ roll, that rhythm and blues, yeah, yeah I’m never blue if I am rockin’ with you

I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Every tomorrow, no matter what goes down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho) (You know we better together) (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

Yeah, you can hop on your own wave (Yeah, you can ride it for life) But every journey is better (When you got love on your side)

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho) (You know we better together) (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) Don’t wanna wait forever (Yo yo yo, yo ho) You know we better together (Yo yo yo, yo ho) The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha— Hayya, Hayya, Hayya Hayya, Hayya, Ha—











