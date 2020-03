HEATER PARISI VS “FERRAGNEZ”/ “Raccolta fondi coronavirus? Robin Hood al contrario”

Non è piaciuta a Heather Parisi l’iniziativa benefica lanciata contro il coronavirus dai Ferragnez. Breve ripasso per i più distratti: Chiara Ferragni e Fedez hanno dato vita ad una raccolta fondi per sostenere la terapia intensiva del San Raffaele e di tutte le terapie intensive del sistema sanitario a cui l’ospedale è iscritto. Un’iniziativa lodevole e molto partecipata: basti pensare che la raccolta fondi, nel giro di 24 ore, è riuscita a raggiungere 3 milioni di euro di offerte. Merito evidentemente dell’influenza di personaggi popolari come Chiara Ferragni e Fedez, che hanno scelto di utilizzare il proprio “brand” per convincere tanta gente a dare una mano in un momento di forte stress come quello vissuto dalla sanità italiana, e lombarda in particolare. Tutti felici e contenti? No, Heather Parisi ad esempio ha avuto qualcosa da ridire…

HEATHER PARISI ATTACCA FERRAGNEZ: “ROBIN HOOD AL CONTRARIO”

Questo il commento affidato sul proprio profilo Twitter da Heather Parisi: “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del COVID19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario”. La showgirl americana, che in questo momento si trova ad Hong Kong, Paese che prima dell’Italia ha provato sulla sua pelle la durezza del Covid-19, non ha citato espressamente i Ferragnez, ma il riferimento al “più grande gruppo di sanità privata d’Italia” non ammette fraintendimenti. Chiara Ferragni e Fedez decideranno di replicare agli attacchi di Heather Parisi o si accontenteranno di osservare lo straordinario successo della loro raccolta fondi?

Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus — Heather Parisi 😷 (@heather_parisi) March 10, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA