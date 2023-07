Heather Locklear, la star di Melroce Place sta male?/ Si arrampica sul cornicione di un edificio mentre…

Heather Locklear: crisi per la star di Melroce Place?

Dopo Beverly Hills 90210, una delle serie tv degli anni Novanta più amati dal pubblico italiano c’è sicuramente Melroce Place di cui, una star indiscussa, è stata sicuramente l’attrice Heather Locklear che interpretava la temutissima Amanda. Oggi, l’attrice che ha superato i 60 anni, non starebbe attraversando un periodo sereno e felice. Come riporta Dagospia, infatti, l’attrice 61enne sarebbe stata pizzicata in California in atteggiamenti che stanno facendo preoccupare i fan.

In passato, l’attrice ha avuto problemi diversi problemi e le foto che arrivano dagli Stati Uniti e che sono state pubblicate anche da Dagospia, stanno preoccupando i fan dell’attrice che, a distanza di anni dal successo ottenuto con Melroce Place, continuano a seguirla con affetto.

Heather Locklear: ecco come è stata fotografata

Heather Locklear è stata fotografata dai paparazzi del giornale inglese “DailyMail” mentre si trovava a Malibù. L’attrice era in compagnia l’ex pilota di motocross Chris Heisser che, pare, sia il fidanzato dell’attrice. I due, stando a quello che si legge su Dagospia riprendendo quanto scritto dal Daily Mail, sarebbero rimasti insieme per circa un’ora.

L’attrice, poi, sarebbe stata fotografata mentre si arrampicava sul cornicione di un balcone per poi sedersi in cima alle scale per leggere un diario e parlare tra se e se.

