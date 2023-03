Heather Parisi a Belve: la figlia Jacqueline Luna sbotta/ “Non la vedo da 10 anni!”

Jacqueline Luna, con una storia su Instagram smentisce le parole della madre Heather Parisi.

Le interviste taglienti di Belve, ad opera della conduttrice Francesca Fagnani, sono da diverso tempo oggetto di discussione per i temi che vengono affrontati dai protagonisti. Spesso i contributi offerti durante il confronto comportano strascichi di riflesso, come accaduto nelle ultime ore dopo le parole offerte da Heather Parisi. La showgirl ha avuto modo di condividere alcuni aneddoti sulla famiglia, con particolare riferimento alla figlia Jacqueline Luna, compagna del noto cantante Ultimo.

Le parole di Heather Parisi sembravano normale amministrazione, nulla di particolarmente forte o scabroso, eppure la figlia Jacqueline Luna non ha particolarmente apprezzato il contributo della madre a Belve. La fidanzata di Ultimo – con una storia pubblicata questa mattina su Instagram – ha contestato con fermezza alcune dichiarazioni della showgirl nonché sua madre. “Rispetterò sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà: personalmente avrei preferito non condividere”.

Heather Parisi; le parole a Belve che hanno indispettito la figlia Jacqueline Luna: “Abbiamo fatto un patto…”

Inizia in maniera piccata lo sfogo di Jacqueline Luna dopo l’intervista della madre – Heather Parisi – in occasione della sua partecipazione a Belve. “Non vedo mia madre da 10 anni; dunque, mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato”. Jacqueline Luna confuta dunque la tesi della stabilità familiare, raccontata appunto dalla madre Heather Parisi nell’ultima puntata di Bleve, e conclude: “Io sono Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel cinema e per @giveme.brand”.

Lo sfogo di Jacqueline Luna è dunque diretto alle dichiarazioni della madre Heather Parisi, che a Francesca Fagnani aveva invece raccontato: “Suocera di Ultimo, non so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private: io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia“. L’ipotetico patto raccontato dalla showgirl, è stato dunque prontamente smentito da Jacqueline Luna, che ha appunto affermato di non aver alcun contatto con la madre. nell’intervista a Belve Heather Parisi ha poi aggiunto: “Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce. La gente gode di queste cose ma il gossip non è una cosa fatta per me“.











