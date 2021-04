Heather Parisi asfalta l’hater/ “Figli da tre uomini diversi? Il peggior nemico…”

Heather Parisi risponde alle critiche di una hater e strappa gli applausi dei suoi followers. La showgirl, su Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un commento che ha tirato la sua attenzione e a cui ha voluto rispondere direttamente. A scatenare la reazione della Parisi è stata una signora che ha criticato la showgirl puntando il dito sulla posizione del cognome dei figli. «Da come posiziona il cognome del marito, si vede la considerazione che ha per il ruolo che lui ha avuto nel mettere al mondo i figli. Elizabeth Parisi Anzolin anziché Elizabeth Anzolin Parisi. Non mi meraviglio che lui sia già il terzo uomo da cui ha avuto un figlio», ha scritto l’hater. Parole che non sono piaciute alla Parisi che ha deciso di rispondere direttamente.

Heather Parisi risponde alle critiche: “La mia rettitudine morale…”

Heather Parisi non resta in silenzio di fronte alle critiche che riguardano la sua sfera personale. Con un lungo post ha replicato alla signora che avevo espresso un giudizio basandosi sulla posizione di un cognome. “Nessun uomo è così antifemminista come una donna. È proprio vero che il peggior nemico della donna è la donna stessa!!“, comincia così lo sfogo della Parisi. “Ma davvero c’è ancora chi crede che “la posizione del cognome del marito” nei figli stia a significare chi comanda in famiglia? A parte il fatto che il cognome di Elizabeth e Dylan è solo Anzolin, mentre Parisi in entrambi i passaporti”, aggiunge. Infine, la Parisi si lascia andare ad una riflessione più profonda. “Queste affermazioni appartengono a un retaggio culturale che avremmo dovuto superare da tempo, o no? E invece no, per alcune donne è addirittura indicativo della mia ‘rettitudine morale’ (“non mi meraviglio che lui sia già il terzo uomo con cui ha avuto un figlio”). Un giudizio che ricorda tanto quello di chi, di fronte allo stupro di una donna in minigonne, sentenzia: Se lo è andata a cercare”.

