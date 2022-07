Heather Parisi, chi è?/ Ballerina e icona tv: “Sognavo di essere come Carla Fracci”

Heather Parisi è un’icona televisiva della danza e del canto, capace di raggiungere il successo in Italia alla fine degli anni Settanta. Nativa di Los Angeles, ma con origini cosentine, è stata sposata con l’imprenditore Giorgio Manenti, da cui ebbe una figlia, Rebecca, nel 1994 e dal quale divorziò nel 1999. Poi nel 2000, dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, nacque Jacqueline. Sposatasi con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, ebbe due gemelli, Elizabeth e Dylan, nel 2010, e dall’anno seguente si trasferì a Hong Kong.

CHI SOGNAVA DI DIVENTARE HEATHER PARISI?

Come ha raccontato a “Cocktail d’Amore”, trasmissione del 2001 condotta da Amanda Lear, Heather Parisi sognava di diventare “come Carla Fracci“ e “mi sono trovata in Italia in tv, realizzando la mia ambizione”. Ha lavorato insieme ai più grandi della nostra televisione, fra cui Pippo Baudo (“è stato un papà per me, ho esordito con lui. Era professionista, molto puntuale. Ogni volta lavoravo con lui con molto piacere perché c’era gente in gamba dietro le quinte”) e Adriano Celentano (“Arrivava dalla scuola di Pippo e ha cambiato il modo di fare tv. Durante la diretta cambiava completamente la scaletta e faceva impazzire tutti!”).

HEATHER PARISI: “SONO SEMPRE STATA PUDÌCA”

Recentemente, Heather Parisi ha parlato di sé sui social media, con particolare riferimento a Instagram, dove ha postato il seguente messaggio: “Gli occhi sono la parte del corpo che custodisco più gelosamente. Dicono che, se si guarda con attenzione e abbandono in fondo agli occhi, si arrivi a vedere il centro della nostra esistenza, gli ambiti più reconditi delle nostre paure, la nudità della nostra anima. Ed io sono sempre stata pudìca nonostante l’esuberanza esteriore, decisa a difendere quei piccoli spazi di vulnerabilità rimasti non pubblici”.

A gennaio Heather Parisi ha compiuto 62 anni ed è stata lei stessa sul suo profilo a evidenziare come sembri più giovane nelle fotografie rispetto all’età reale: “ A gennaio ne ho fatti 62! Lo direste? Farsi qualche complimento non è peccato. Anzi. Aiuta a sentirsi meglio. Dovremmo farlo tutti e tenere alto il nostro morale. Sarà che da 17 anni vivo la fiaba di un amore senza limiti, sarà che ne traggo la forza per guardare al futuro con ottimismo anche quando è pressoché impossibile esserlo, saranno le mie giornate piene di impegni dall’homeschooling, alla cucina e a Heather Parisi Tv. Sarà l’affetto di tutti coloro, e sono tantissimi, che lottano per difendere la libertà in questa società sempre più intollerante”.

