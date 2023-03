Heather Parisi contro la figlia Jacqueline Luna/ “Usa i social per accaparrarsi like”

Si fanno sempre più sfumati i contorni del litigio tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna, finite entrambe al centro della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani. La showgirl e ballerina, infatti, ospitata nel programma di casa Rai aveva fatto alcune dichiarazioni sul fidanzato della secondogenita, il cantante Ultimo, che erano state subito ribattute dalla ragazza in una sorta di “j’accuse” contro la madre.

Procediamo per ordine, però, partendo proprio dalle indiscrezioni di Heather Parisi. Interpellata dalla Fagnani su cosa ne pensasse del ragazzo e della relazione con la figlia Jacqueline Luna, la ballerina aveva evitato di rispondere, preferendo un “non so di cosa parli“. Proprio questo non sarebbe andato già alla figlia, che avrebbe colto subito la palla al balzo rispondendole tramite Instagram (e peraltro le due non si seguono a vicenda sul social). La ragazza, parlando di Heather Parisi aveva detto che si era sentita mancata di rispetto, raccontando che non vedeva la madre da almeno 10 anni, ragione per cui non saprebbe nulla della sua vita, “se non via social come voi”.

La risposta di Heather Parisi: “Usa i like solo per i social”

E in questo litigio (a distanza) tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna, ancora una volta ad Instagram tocca il ruolo di pubblica piazza. La showgirl, commentando prima la questione Ultimo, ha spiegato in un post che la sua elusività non era una mancanza di rispetto nei confronti del cantante, ma semplicemente voleva, come ha fatto “per tutta la mia vita”, evitare di rispondere a domande sul gossip o sulla vita privata, tanto sua quanto della sua famiglia.

“Mia figlia Jacqueline”, si legge ancora nel post di Heather Parisi, “utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: persona e aspetta paziente”. Tuttavia, sostiene anche che “l’empatia di tutti coloro che si abbeverano ai pozzi delle disgrazie altrui, non è mossa da sincera vicinanza, ma dalla volontà di ferire me. Auguro”, conclude Heather Parisi, “con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé”.

