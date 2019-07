Heather Parisi contro Lorella Cuccarini/ “Rai? Essere sovranisti aiuta a lavorare”

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini, ancora una volta. Non tramonta la rivalità tra le due showgirl, anzi si riaccende in occasione dei Palinsesti Rai 2019/2020. A La Vita in Diretta si cambia: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini lasciano il posto ad Alberto Matano, noto giornalista del Tg1, e appunto Lorella Cuccarini. Le indiscrezioni hanno scatenato la dura reazione di Heather Parisi, che ha tirato in ballo anche la svolta “sovranista” della rivale. «Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto», ha twittato la Parisi. Chissà se Lorella deciderà di rispondere alla collega o sceglierà di glissare diplomaticamente. Si attendono in tal senso nuovi sviluppi, ma comunque il tweet ha scatenato una serie di commenti di fuoco. La Cuccarini è tacciata di servilismo al potere, mentre la Parisi viene accusata di “rosicare”.

HEATHER PARISI CONTRO LORELLA CUCCARINI

Volendo spezzare una lancia a favore di Lorella Cuccarini, c’è da dire che l’esperienza alla conduzione di un programma non le manca. È stata infatti padrona di casa di programmi di successo come Buona Domenica, Paperissima, Domenica In e Uno di Noi, giusto per citarne qualcuno. E questo prima che il “sovranismo” si affacciasse alla ribalta della politica. D’altra parte, Lorella Cuccarini torna in Rai dopo diversi anni di assenza e lo fa in uno storico programma. Il ritorno era preannunciato da tempo, ma si sono comunque sprecate le polemiche per quella che viene definita da qualcuno una decisione assolutamente politica. Prima assente, ora protagonista in Rai, Lorella Cuccarini divide, come per anni ha fatto la sua rivalità con Heather Parisi, che oggi ha colto l’occasione per tornare all’attacco.

Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) July 9, 2019





