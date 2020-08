Heather Parisi/ “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali e chi si lamenta…”

Le parole di Heather Parisi arrivano come un macigno sul cuore dell’uomo ma non risolve l’emergenza, il clima di paura e la crisi economica che stiamo vivendo a causa di una pandemia che mai nessuno avrebbe potuto mettere in conto. La paura di nuovi contagi, di un lockdown in autunno e di nuovi morti inizia a bloccare un po’ tutti, anche i più spavaldi che avevano deciso di prendere l’estate di petto e approfittare di una libertà a lungo negata, e adesso? La paura aumenta e la stessa Heather Parisi nei giorni scorsi ha fatto vedere che ad Hong Kong si è tornati ad indossare la mascherina ma tutto questo non farà altro che cambiare le cose, cambiare il mondo e creare una generazione di quelli che chiama “alienati sociali” mentre l’opinione pubblica e il politicamente corretto ci costringono al silenzio.

HEATHER PARISI CONTRO L’EMERGENZA E I DANNI CHE NE DERIVERANNO…

In particolare, in un lungo post Instagram, Heather Parisi parla di questa situazione surreale in cui non esistono più gli slanci di affetto verso gli altri e in cui le mascherine nascondono i nostri sorrisi: “I danni derivanti dalla gestione di questa emergenza finiranno per essere più devastanti e terribili dell’emergenza stessa…E guai a chi si lamenta: cospirazionista, egoista, toglietegli il diritto di parola!”. La showgirl poi dice la sua anche sull’associazione di dirigenti nel Lazio che aveva proposto la possibilità di aggiungere un voto insieme a quello della condotta proprio per premiare chi riuscirà “meglio” a gestire il Social Distancing: “Ma dove siamo arrivati? L’interazione e la socialità tra i giovani è un momento educativo fondamentale, se non vogliamo crescere una generazione di alienati sociali. In questo mondo, non mi ci riconosco più!”.

Ecco il suo post integrale:





