Heather Parisi e l’amore per Umberto Maria Anzolin/ “Non smetto mai di guardarlo”

Heather Parisi e il marito Umberto Maria Anzolin non sono nuovi a dolci post sui social. L’ultimo in ordine di arrivo è firmato dalla showgirl e cristallizza un retroscena sulla nascita del loro grande amore. Dal 2011 la coppia vive a Hong Kong con la famiglia e spesso appare su Instagram, in foto e video che raccontano dei loro viaggi e della loro vita quotidiana.

Heather Parisi ha scelto di condividere con i suoi follower un ricordo intimo della sua relazione con Umberto Maria Anzolin, dipingendo un ritratto a tinte rosa della loro unione attraverso una piccola incursione tra le pagine meno note del loro rapporto.

“Ho cercato l’Amore per tutta la mia vita – ha scritto Heather Parisi a corredo di un breve video a due con il marito -, un Amore che potesse sopperire a un’infanzia difficile e a una famiglia inesistente. L’ho inseguito con l’ingenuità di chi pensa che sia lì ad aspettarti dietro l’angolo, che bastino fama e successo a fartelo trovare. E invece no, all’Amore della vita, piaceva sfidarmi a nascondino e a prendermi per sfinimento”.

Nel suo post, Heather Parisi ha sottolineato di essere testarda e di non essersi arresa agli eventi, fino a trovare la sua anima gemella quasi inaspettatamente: “Mi è apparso all’improvviso in una calda notte d’estate e da allora non smetto mai di guardarlo”.

Heather Parisi oggi: la vita privata e l’amore nel cuore di Hong Kong

Heather Parisi ha sposato Umberto Maria Anzolin nel 2013, tre anni dopo la nascita dei loro gemelli Elizabeth e Dylan. La showgirl era già madre di due figlie, nate da altrettante precedenti relazioni. Oggi vive a Hong Kong insieme alla sua famiglia, terra in cui si è trasferita da tempo e dalla quale ha raccontato anche alcuni aspetti dell’emergenza Covid nel pieno della pandemia.

Il marito di Heather Parisi è vicentino ed è un imprenditore che avrebbe deciso di trasferire la sua attività all’estero, occupandosi di import-export. Nel 2021, la showgirl aveva dedicato un altro dolcissimo post proprio a Umberto Maria Anzolin, raccontando ai follower un altro scorcio della loro storia, nata tanti anni fa: “Viviamo da 16 anni in una dimensione magica, a metà strada tra Fantasia e Realtà. Assaggiamo i colori, ascoltiamo le forme, vediamo i suoni”. Uniti, innamoratissimi e inseparabili, come lei stessa scrive sui social.

Il loro primo incontro sarebbe avvenuto nel 2005 e poi hanno deciso di andare a vivere in fuori dall’Italia. Le prime due figlie di Heather Parisi sono Rebecca Jewel, avuta dall’ex marito Giorgio Manenti, e Jacqueline Luna, nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo.

