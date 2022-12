Heather Parisi e l’assenza del padre “non ho potuto viverlo”/ “Non ho avuto una figura maschile vicino a me”

Mi casa es tu casa, Heather Parisi e l’addio al padre: “È morto mentre facevo…“

Heather Parisi è la prima ospite di Mi casa es tu casa, il programma di Cristiano Malgioglio in cui vengono intervistati personaggi della musica, della televisione e dello spettacolo in un’atmosfera intima e accogliente. La cantante ripercorre le tappe più importanti della sua vita e carriera, affrontando anche il difficile racconto legato al rapporto con il papà. La showgirl, infatti, ha vissuto la sua infanzia senza un papà, che se ne andò quando lei era piccola e che conobbe a tutti gli effetti anni dopo: “Il rapporto con mio padre è molto delicato come argomento“.

E, a seguire, spiega: “L’ho conosciuto a 28 anni, l’ho fatto venire in Italia mentre stavo facendo Stasera Lino con Lino Banfi, ed è stato molto emozionante. È morto mentre facevo Ballando con le stelle. C’era una puntata in cui avevo gli occhiali scuri perché non riuscivo a non piangere. Non ho potuto viverlo come stanno vivendo i nostri gemelli il loro papà. Non ho avuto una figura maschile vicino a me e di insegnarmi e farmi conoscere anche le cose pericolose, le cose belle, tutte le cose della vita“.

Heather Parisi: l’assenza del padre e i rapporti con la madre durante l’infanzia

Il rapporto burrascoso con il papà è stato anche oggetto di intervista a Verissimo, quando Heather Parisi è stata ospite di Silvia Toffanin ad ottobre. La showgirl aveva infatti rivelato di aver vissuto l’infanzia con un papà assente, che conobbe soltanto da grande: “Ho perso tantissimi anni e questa è una cosa che mi ha dato tanto fastidio. Non l’ho perdonato perché non c’era bisogno, lui chiamava, ma mia madre riattaccava“.

Il motivo dell’assenza del papà è ancora un mistero per la Parisi, e nemmeno la madre le ha a tutti gli effetti rivelato la verità. “Ho avuto un rapporto molto duro con lei negli anni, ce l’avevo un po’ con lei che mi aveva costretto a vivere come un adulto – aveva spiegato a Verissimo – Oggi ho un rapporto più tranquillo, forse le rimprovero un po’ di non sapere la vera ragione per la quale mio padre se n’è andato“. La cantante affrontò questi difficili anni rifugiandosi nella danza e da giovanissima andò a vivere da sola: “Non ho mai pagato per una lezione di danza, ho sempre avuto borse di studio. Se non avevo soldi per un’audizione, mandavo le foto e mi accettavano“.

