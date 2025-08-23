Heather Parisi e i suoi 18 anni di amore con Umbero: la dedica

Oggi, 23 agosto, Heather Parisi ha celebrato un traguardo speciale: il suo 18esimo anniversario d’amore con Umberto Maria Anzolin, di cui 10 trascorsi come marito e moglie. Per l’occasione, la showgirl ha voluto dedicargli una dolcissima dichiarazione su Instagram, condividendo anche alcuni scatti che li ritraggono insieme. La loro storia è nata quando Heather aveva 45 anni, con un incontro che si è trasformato subito in un colpo di fulmine destinato a durare. Nel 2010, la coppia ha accolto i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, e tre anni dopo è arrivato il matrimonio, celebrato a Hong Kong, città dove hanno deciso di vivere.

Da allora, Heather e Umberto non si sono più lasciati, e continuano a raccontare sui social un amore che, dopo quasi due decenni, resta complice come il primo giorno. Heather, infatti, ha confessato di aver sempre sognato un uomo come l’imprenditore vicentino, tanto da considerarlo proprio il suo sogno diventato realtà. “Vita Mia, hai la più pallida idea di come la nostra vita sia il mio ‘sogno che si avvera’? Fin da quando ero una bambina, tu eri lì, di fronte a me. Poi, a 45 anni… Eccoti, davanti ai miei occhi, pronto per una nuova vita, insieme”, ha scritto Heather Parisi.

Heather Parisi sempre più innamorata del marito: cos’ha scritto

“La tua pazienza mi dona lacrime di gioia, di serenità. La tua passione è unica… esclusiva, cruda, vera. Io semplicemente ti adoro, buon anniversario”, ha poi aggiunto Heather Parisi nella dedica al marito Umberto Maria Anzolin. Se da un lato Heather vive da anni la sua vita serena a Hong Kong, dall’altro sembra aver ormai perso ogni rapporto con le figlie maggiori, Jacqueline Luna e Rebecca, che nel frattempo l’hanno resa nonna. Jacqueline, infatti, ha dato alla luce il suo primo figlio Enea pochi mesi fa, mentre Rebecca è in attesa del suo primo bambino. Le due sorelle sono molto unite tra loro, ma con la madre il legame pare essersi definitivamente interrotto.

