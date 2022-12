Heather Parisi: i figli Rebecca, Jacqueline, Elizabeth e Dylan/ I rapporti tesi e quella gravidanza difficile

Heahther Parisi, quattro figli ed una gravidanza molto complessa: “Ho rischiato molto”

Heather Parisi ha avuto ben quattro figli, di cui gli ultimi due sono gemelli. Le prime due, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, vivono lontane dalla mamma; sono le figlie più grandi della showgirl e hanno rispettivamente 24 e 18 anni. Attualmente Heather, vive ad Hong Kong, assieme al suo attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, all’età di cinquant’anni, i gemelli Elizabeth e Dylan.

Forse non tutti sanno che la ballerina ha dovuto fare i conti con una gravidanza difficilissima, come ha raccontato lei stessa nel corso di una intervista a Verissimo: “Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni, ci ho messo un bel po’. Quando meno te lo aspetti, però, le cose succedono”, ha sottolineato emozionata la Parisi. “Il medico mi aveva detto che dovevo decidere quale dei due tenere. Io e Umberto ci siamo rifiutati, nonostante i rischi anche per la mia salute. Ho risposto: non esiste che io possa decidere di eliminare uno dei miei figli”, ricorda la soubrette.

Heahther Parisi, rapporti tesi con le prime due figlie, Jacqueline: “Se non ho foto con lei ci sarà un motivo”

Fanno molto discutere, invece, i rapporti freddi con la figlia Jacqueline. Specialmente dopo che la ragazza ha concluso il percorso di studi alla New York Film Accademy college of Visual and Performing Arts a Los Angeles, dove durante il grande giorno, al suo fianco c’era solo Ultimo, ma non mamma Heather, che evidentemente ha preferito non presenziare. Secondo i ben informati i rapporti tra la ballerina e le prime due figlie sarebbero piuttosto complicati, non a caso sui profili social della Parisi e su quelli delle due giovani non ci sarebbero foto o ricordi legati al rapporto con la celebre ballerina.

“Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo”, aveva tuonato la figlia Jacqueline un po’ di tempo fa. La stessa ragazza che, invece, spende parole al miele per il padre, con cui è crescita e per il quale dedica bellissime parole: “Sono cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”.











