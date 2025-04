Heather Parisi non le ha mandate a dire a Myrta Merlino che a pomeriggio 5 ha dichiarato di essere pro vaccini. Ebbene, se la lotta per la vaccinazione sembrava ormai essere superata, ci sbagliavamo, dato che la showgirl continua la sua battaglia per estinguere l’obbligo vaccinale per i bambini che a suo dire non dovrebbero ricorrervi. Tempo fa, Heather, che spesso è finita nella polemica per il suo rapporto con la figlia, si era esposta sui social parlando direttamente ai genitori definendo lo stato come artefice di un sopruso volto a danneggiare i figli dei cittadini.

“Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza“, aveva invece risposto Myrta Merlino a Pomeriggio 5, senza trattenersi troppo riguardo alle sue posizioni. Tempo dopo, la Parisi si è espressa con un post su Instagram dedicato direttamente alla conduttrice, correggendo alcune inesattezze che secondo lei sarebbero state dette in puntata. “Ho semplicemente dichiarato il mio sostegno alla raccolta firme per il referendum sull’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica”, ha detto Heather Parisi.

“Credo che i genitori, consultando il medico di fiducia, debbano poter scegliere il meglio per i propri figli” ha poi aggiunto Heather Parisi nella sua risposta a Myrta Merlino. Ma non si ferma qui e tira un’ulteriore stoccata alla conduttrice, dicendo che non è affatto vero che lei ha tolto i commenti dai suoi social, mostrando che invece tutti i suoi seguaci possono scrivere quando vogliono sotto alle sue foto. “Al contrario, l’impossibilità di commentare è presente sui profili di alcuni tuoi ospiti”, continua. Sotto al suo post non sono mancati i commenti di sostegno da parte dei fan: “Brava!!!!Sono completamente d’accordo con te“, scrivono alcuni, mentre altri restano in disaccordo con lei e sostengono la posizione della Merlino. Come andrà a finire?

