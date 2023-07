Heather Parisi: “Giorgia Vasaperna e l’eco-ansia? Recita patetica”/ “Fratin invece di piangere dovrebbe…”

Heather Parisi commenta il discorso di Giorgia Vasaperna e le lacrime del ministro Fratin

Ha fatto discutere il discorso fatto da Giorgia Vasaperna, scrittrice e attrice 27enne, al Giffoni Film Festival a cui ha partecipato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Nell’intervento fatto, Vasaperna ha ammesso di soffrire di ‘eco-ansia’: “In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto – ha detto scoppiando in lacrime – mi chiedo: lei non ha paura? Paura per i suoi figli, per i suoi nipoti?”.

Il discorso della 27enne ha commosso il ministro, che ha dunque mostrato vistose lacrime di fronte al pubblico presente. Lacrime che hanno fatto notizia e hanno scatenato pareri contrastanti, così com’è accaduto per le parole della 27enne. Chi ha scritto sulla scena parole pungenti, ad esempio, è stata Heather Parisi.

Heather Parisi: “Giorgia Vasaperna? Sproloquio senza senso”

La celebre showgirl, nota per ammettere in modo schietto il suo pensiero, ha pubblicato un tweet di commento al discorso di Vasaperna e alle lacrime del ministro Fratin, criticando vari aspetti della scena. Queste le sue parole: “Sono arrivata in Italia da qualche giorno e mi sembra di essere stata catapultata in una mediocre versione italiana del Truman Show. – ha esordito – Almeno me lo auguro, perché non voglio credere che un ministro #PichettoFratin della Repubblica Italiana si commuova di fronte alla recita patetica e a sproposito di una giovane ‘eco-ansiosa’.” Ha quindi concluso con tono altrettanto duro: “Alle istituzioni si chiede competenza, lucidità, obiettività e soprattutto risposte articolate, non lacrime e commozione di fronte a sproloqui senza senso.”

