Heather Parisi: “Ho sbagliato con Amici di Maria De Filippi”/ “Non ricevuto alcuna indicazione autorale…”

Heather Parisi, il chiarimento dopo le polemiche su Amici di Maria De Filippi

Heather Parisi negli ultimi giorni è finita al centro di una “bufera” mediatica a causa di alcune sue dichiarazioni, a distanza di anni, in riferimento alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Le parole della showgirl – rilasciate a Il Fatto Quotidiano – hanno alimentato non poche discussioni in rete e in seguito è stata la stessa Mediaset ad annunciare di voler procedere per vie legali in riferimento alle dichiarazioni di Heather Parisi.

Sempre mediante Il Fatto Quotidiano – come riporta Novella 2000 – pare che Heather Parisi abbia voluto fare un passo indietro rispetto a quanto raccontato sulla sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. O meglio, la showgirl ha voluto rettificare le sue argomentazioni sottolineando come il suo intento non fosse quello di lasciarsi andare ad allusioni e accuse contro il programma. “Desidero chiarire che le mie difficoltà ad entrare nello spirito della trasmissione ‘Amici’ nel corso della mia partecipazione del 2018 sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali. Queste non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione; più in generale, la specificità dei talent televisivi”.

Proseguendo nella sua nota emessa tramite Il Fatto Quotidiano, Heather Parisi – come riporta Novella 2000 – ha aggiunto: “Ho sbagliato con ‘Amici’, la mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro che è sempre stato professionale, disponibile e collaborativo. Non sono mai state messe in dubbio da me”. La showgirl ha dunque sottolineato ulteriormente come la sua volontà con le dichiarazioni di inizio novembre non fosse quella di ledere l’immagine del talent show condotto da Maria De Filippi.

“Nel corso dell’intervista” – ha spiegato Heather Parisi a Il Fatto Quotidiano – “Ho detto che stavo in mezzo ai giovani ma non ero in grado di capirne il linguaggio né di seguirne le istanze. Ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua”. La showgirl, sempre a proposito di quanto vissuto e dichiaro su Amici di Maria De Filippi, ha poi concluso: “Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo può capire che è sufficiente a farti andare ‘fuori copione’ anche quando un copione non esiste. Infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”.











