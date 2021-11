Heather Parisi/ “Io free vax ma vengo zittita: ho deciso di non vaccinarmi perché…”

Heather Parisi torna a far parlare di sé sui social. “YouTube ha censurato il mio video, quindi l’ho pubblicato qui”, ha scritto nelle passate ore su Twitter, postando il video (presente anche su Instagram) caricato sulla piattaforma Odysee. “Perchè non sono vaccinata”, scrive nella didascalia su Instagram, anticipando il tema centrale del filmato.

Heather Parisi “Non vedo mia mamma da 2 anni”/ “Mi manca la libertà di viaggiare”

Heather Parisi nel video in questione spiega: “Ho scritto che è diventato difficile viaggiare e che mi manca di avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Usa; e soprattutto che mi manca la mia mamma che un paio di giorni dopo aver fatto il vaccino nel marzo 2021 è stata ricoverata in ospedale con gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa”. Dopo queste sue affermazioni, però, si sarebbe scatenato il putiferio: “Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e una bugiarda perché mia madre è vecchia e sicuramente in ospedale ci sarebbe finita lo stesso e io faccio falsa informazione”, ha aggiunto la ballerina. A suo dire, “Fake news è la parola magica per chiudere la bocca a chiunque racconti qualcosa di diverso dalla versione ufficiale”.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi perché hanno litigato?/ Rivalità antica..

Heather Parisi spiega perché non si vaccina

Nel video, prosegue Heather Parisi, lo stesso sarebbe accaduto anche quando ha raccontato di non essere vaccinata e soprattutto sul perché lei non si vaccina. “Da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a spiegare perché io non mi vaccino, badate bene, io non mi vaccino, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere per se stesso che è la differenza tra free vax e no vax, sono subito zittita”, ha aggiunto la Parisi, dal momento che questi argomenti sarebbero permessi sono agli esperti, ma “solo a quelli che seguono la narrazione ufficiale”.

"Heather Parisi, ma tu non lavori mai?"/ Lei si infuria "lo faccio ancora e non ho la donna di servizio!"

Lei, di contro, non essendo vaccinata sarebbe considerata una irresponsabile. Di contro, “se l’artista è vaccinato, allora d’improvviso è annoverato fra chi ha facoltà di parola”, dice. Quindi si è affidata alla “scienza ufficiale” per spiegare il perché non si è vaccinata: “Perché dovrei vaccinarmi se la percentuale di sopravvivenza al Covid è del 99,91%” si chiede la Parisi citando dati del governo inglese. “La decisione che prendo da sana 60enne è diversa da quella che deve prende un 78enne come Joe Biden” ha aggiunto la ballerina, ribadendo ancora una volta come la sua sia una “decisione personale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA