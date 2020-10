Heather Parisi “Lorella Cuccarini? Omofoba o ipocrita”

Heather Parisi non è solo una conduttrice e showgirl nota al pubblico italiano (e non solo) ma anche quella che per anni è stata etichettata come la rivale storica di Lorella Cuccarini. Le due hanno giocato molto sulla cosa soprattutto negli anni in cui insieme calcavano le scene in casa Rai e non solo, tanto da riproporre la loro rivalità in un programma in prima serata Nemicamatissima. Il programma è andato in onda ormai quattro anni fa e ha riportato Heather Parisi sul palco dopo dieci anni dalla sua ultima partecipazione e apparizione in tv, ma ha scoperchiato anche un vaso di Pandora che in quest’ultimo periodo ci ha regalato una serie di botta e risposta a distanza che hanno irretito il pubblico e il popolo dei social. Ogni presa di posizione o opinione di Lorella Cuccarini riceve subito il no e le correzioni di Heather Parisi che continua a non apprezzarla, e non solo come artista. Le ultime parole della showgirl contro la Cuccarini sono arrivate proprio qualche settimana fa quando la Parisi ha sottolineato ancora che la sua rivale non fa altro che essere ipocrita e anche omofoba. Al centro del dibattito ci sono stati i diritti della comunità LGBT+.

Heather Parisi, la sostituzione a Fantastico la rese rivale di Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini è convinta che non bisogna rinunciare alle proprie idee a favore del politicamente corretto e così continua a dire la sua sugli omosessuali e i loro diritti e questo non piace a Heather Parisi che ha risposto a tono convinta che non basti dire che un figlio gay sarebbe amato come qualsiasi altro, ma che ci vuole un po’ più di impegno soprattutto quando poi ci si dice contrari alle adozioni gay e ai matrimonio tra persone dello stesso sesso, qualcosa non va ed è qui che viene fuori l’accusa di ipocrisia o, se così non fosse, di omofobia. La rivalità tra le due ballerine però avrebbe origini molto lontane sia negli anni che da questi argomenti molto delicati e sarebbe da ricondurre al mitico programma Rai Fantastico. A far saltare i nervi a Heather Parisi all’epoca fu la scelta di sostituire la Parisi con la Cuccarini anche se nel corso degli anni sono arrivate versioni contrastanti anche riguardo a questo momento di rottura. Proprio le due, qualche anno fa per il lancio del programma Rai che le ha messe insieme, avevano smentito la rivalità parlando di una costruzione della stampa al momento del cambio di guardia nel programma. E allora qual è la verità? Forse non la sapremo mai.



