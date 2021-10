“Heather Parisi, ma tu non lavori mai?”/ Lei si infuria “lo faccio ancora e non ho la donna di servizio!”

Heather Parisi zittisce con un post un utente in vena di critiche. Una donna le si era rivolta infatti sui social con toni sarcastici rivolgendole una domanda: “Ma tu non lavori mai….?“. Heather Parisi ha voluto replicare per le rime spiegando di dedicare il suo tempo ai vari impegni professionali oltre che alla famiglia. In un post, la Parisi ha scritto: “Non lavoro mai?! Ma davvero esiste ancora qualcuno a tal punto ingenuo da credere di poter giudicare la vita di un personaggio pubblico o non, dalle foto postate sui profili social? Dopo 32 anni di carriera, non stop, potrei anche decidere di non lavorare. Ma… invece lavoro ancora come ho sempre fatto dall’età di 13 anni”.

Heather Parisi ha poi iniziato a elencare le varie attività a cui si dedica ogni giorno: “Ogni settimana scrivo e registro gli episodi di HeatherParisiTv che è il mio nuovo canale televisivo. Costruire un canale di web tv dal nulla è un impegno enorme, ma mi dà grandissima soddisfazione. Da 6 anni poi, faccio homeschooling con i nostri gemelli di 11 anni, 4-5 ore al giorno, ogni giorno. A casa cucino io (3 pasti al giorno per 4 bocche affamate). Credici o meno ma faccio anche tutte le pulizie di casa perché no, non ho la ‘helper’ (la donna di servizio). Accompagno i bimbi a destra e a sinistra per tutte le loro attività (Tennis, Nuoto, Calcio, Playdates)”. Poi ha concluso: “Mi prendo cura del mio Blog e rispondo personalmente, anche in privato, a tutti coloro che mi scrivono. È impegnativo e il tempo non sembra bastare mai. Ma io mi ritengo molto fortunata perché sono circondata dall’amore dei miei figli e dalla mia vita, Umberto Maria. Ecco questo è quello che tu chiami: ‘Ma tu non lavori mai…?’”.

Heather Parisi non è nuova alle repliche, tecnica di recente adottata anche da Mara Venier. Lo scorso anno, la Parisi aveva deciso di zittire un’utente che l’aveva accusata di essersi invecchiata. La risposta della Parisi fu epica. Heather rispose in un post: “Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di ‘Cicale’ (1982, ndr) e ‘Disco Bambina’ (1979, ndr). Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso”. Proprio nello show “Nemicamatissima”, la Parisi aveva portato sul piccolo schermo un monologo sulle rughe dicendo di non volerci rinunciare.

