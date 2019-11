Heather Parisi madre a 50 anni/ “I gemelli? Scelta consapevole” (Non è la d’Urso)

Heather Parisi e tema della maternità a 50 anni

Heather Parisi torna in Italia e nello specifico sul nostro piccolo schermo in occasione dell’ospitata a Live Non è la d’Urso. Questa volta però non sarà da sola ma sarà accompagnata dal marito Umberto Maria Anzolin e per la prima volta in tv insieme ai loro figli gemelli. A quanto pare la ballerina dovrà sottoporsi al giudizio degli ospiti di Barbara d’Urso sul tema della maternità a 50 anni. La sua ultima ospitata televisiva italiana risale a poco tempo fa, sempre in casa Mediaset ma negli studi di Silvia Toffanin, a Verissimo. Qui aveva affrontato diverse tematiche, dai problemi attuali presenti a Hong Kong, dove Heather si è trasferita con la sua famiglia, all’amore con il marito Umberto Maria Anzolin, fino alla delicata tematica della bulimia di cui ha sofferto. Immancabile, ovviamente, anche lo scontro acceso con la sua “nemica amatissima” Lorella Cuccarini. Su Twitter ma non solo, non mancano le frecciatine reciproche tra le due ballerine ed anche di recente la Parisi ha usato il social dell’uccellino azzurro per sferrare un nuovo attacco nei confronti della conduttrice de La vita in diretta. Se dalla Toffanin, parlando della Cuccarini, aveva detto: “Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”, ora sembra pensarla in modo differente. Pur non facendo nomi, su Twitter ha scritto: “Non è vero che l’indifferenza è un sentimento negativo. L’indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos’è? Non è altro che carità. Ecco, l’indifferenza è un atto di carità”.

Heather Parisi, dedica a Umberto Maria Anzolin:”Io vivo nell’unico sogno che ho sempre desiderato: amare l’uomo che mi ama!”

Oggi intanto, Heather Parisi la vedremo proprio insieme al marito Umberto Maria Anzolin con il quale si appresta ad affrontare le temutissime cinque sfere. Sui social, molto usati dalla ballerina, non ci sono solo frecciatine (o presunte tali) indirizzate alla Cuccarini ma anche grandi parole d’amore rivolte proprio all’uomo della sua vita. Nell’agosto del 2018, all’età di 58 anni, Heather ed Umberto hanno deciso di rinnovare il loro matrimonio proprio in occasione del quinto anniversario di nozze e del compleanno dell’imprenditore, e si sono risposati a Hong Kong. “Questo è un giorno speciale… C’è chi sogna fama, chi ricchezza, chi potere. Io vivo nell’unico sogno che ho sempre desiderato: amare l’uomo che mi ama!”, aveva scritto all’epoca la Parisi su Instagram. Heather da qualche tempo sta ormai vivendo una seconda vita in Cina. L’artista ha sempre voluto mettere a tacere le voci di chi l’ha giudicata troppo “vecchia” per diventare ancora mamma. Ed infatti, parlando dei gemelli che portava in grembo, Elizabeth e Dylan, aveva dichiarato in una intervista ripresa da Vanity Fair: “La mia è una scelta consapevole, frutto di un amore che mai avevo provato. Mi ha fatto vedere la vita con altri occhi e ne ho guadagnato in autostima. Se l’avessi incontrato prima, avremmo messo su una squadra di calcio”.

