Heather Parisi, Mi casa es tu casa/ La lite con Cuccarini, la sorpresa di Malgioglio

C’è anche Heather Parisi tra gli ospiti che aprono la prima puntata di Mi casa es tu casa, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio in onda su Raitre. Il conduttore e cantante siciliano ospita di settimana in settimana diversi esponenti della musica e dello spettacolo internazionale e tra questi spicca sicuramente Heather Parisi. Tra musica, chiacchiere, spuntini e giochi, nel “salotto allegro” di Cristiano Malgioglio non mancheranno di certo i dietro le quinte, le presunte antipatie e gli aneddoti di carriera che Heather Parisi può finalmente condividere col pubblico. E allora si preannuncia puntuale il riferimento a Lorella Cuccarini, la ‘nemica amatissima’ della ballerina americana. Un padrone di casa curioso come Malgioglio, siamo certi, non sorvolerà sulla questione.

Una questione ampiamente dibattuta e alimentata dalle dirette interessate, in diversi passaggi televisivi e sui giornali. Qualche mese fa, ad esempio, la showgirl americana ha accusato la collega di non aver ascoltato le sue proposte artistiche durante la collaborazione a Nemica Amatissima, dove erano entrambe conduttrici, nel 2016, e quest’ultima è tornata prepotentemente sull’episodio, chiarendo il suo punto di vista sulle pagine de La Nuova Sardegna: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica. E poi mi ha bloccata su tutti i social”, ha raccontato. Storia di rapporti problematici, con pochi margini di rappacificazione. La Parisi, d’altra parte, aveva espresso parole poco lusinghiere per Lorella Cuccarini dicendo a Verissimo che “lei non è niente per me. Provo indifferenza”.

Heather Parisi, una carriera intensa e ricca di successi

In questa ospitata a Mi casa es tu casa, naturalmente, non si parlerà solo di screzi e incomprensioni. La carriera di Heather infatti racconta tanto altro. La showgirl americana, mai dimenticata della tv che fu, riceverà una particolare sorpresa, ha anticipato Malgioglio: “le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre”. Insomma emozioni forti per Heather Parisi, ma anche per tutti i suoi fan che hanno cominciato ad amarla già dalla fine degli anni settanta, quando era ancora molto giovane. Per la ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl statunitense, l’appuntamento con Mi casa es tu casa si preannuncia dunque un concentrato indimenticabile di emozioni.

