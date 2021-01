Heather Parisi/ “Non chiamatemi nonna mamma! Ho più energie di quando avevo 30 anni”

Proprio ieri Heather Parisi ha compiuto i suoi primi 61 anni ma poco prima di iniziare i festeggiamenti, nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti contro gli haters, sempre molto attivi sui suoi social. Dopo aver letto alcuni commenti al post precedente che immortalava i suoi due figli, la Parisi ha notato come alcuni utenti la definissero “nonna mamma”. “Rimango senza parole”, ha commentato Heather nel suo ultimo post scritto prima di prendersi una pausa dai social e poter festeggiare serenamente il traguardo dei 61 anni. “Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia?”, si è domandata la “nemicamatissima” di Lorella Cuccarini.

Heather Parisi è rimasta particolarmente sorpresa, e non certamente in positivo, rispetto ai commenti che le sono giunti e relativi alla sua età, tanto da chiedersi: “In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia?”.

HEATHER PARISI CONTRO GLI HATER CHE LA DEFINISCONO “NONNA MAMMA”

Nel contestare le parole dei suoi hater, Heather Parisi ha confermato come il suo punto di vista rispetto all’età sia del tutto opposto a quanto sostenuto da alcuni utenti. “Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni”, spiega decisa, motivando anche cosa la porterebbe a vivere i suoi primi 61 anni con estrema forza ed ottimismo: “Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima”, ha proseguito nel lungo post al quale ha allegato la foto di una sua smorfia. “E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie”, ha chiosato, prima di annunciare che si sarebbe presa alcuni giorni per festeggiare lontano dai social “l’anniversario della… mia vecchiaia”. A dimostrazione di come anche a 61 anni la Parisi non ha ancora perso il senso dell’ironia!

