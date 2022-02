Heather Parisi: “Non vaccinata? Difendo miei ideali”/ “Voglio solo essere rispettata”

Heather Parisi ha risposto agli insulti ricevuti sui social attraverso un lungo intervento sul suo profilo Instagram. La donna ha mostrato a tutti i suoi fan un commento pervenutole da parte di un utente sotto un suo post, in cui comunicava a tutti i suoi fan come ad Hong Kong i non vaccinati contro il Covid-19 sarebbero stati esclusi da ogni tipo di vita sociale, compresi i supermercati, ribadendo anche la sua scelta di non vaccinarsi.

Tra i tanti commenti, quello incriminato diceva: “Ovviamente signora Parisi lei e la sua libertà e le idee in cui profondamente crede non morirete di fame… giusto?! La domestica meschina immagino sia vaccinata… Buona vita signora e mi raccomando, coerenza sempre”. La donna ha voluto rispondere in maniera pubblica a questo commento, scrivendo: “Anna Lisa, Lei è il classico esempio di come i social vengano usati per diffondere odio, invidia, discriminazione”. E, ancora: “Da 6 anni NON ho nessun aiuto tra le mura domestiche. Pulisco personalmente casa, lavo, cucino (la mia passione) e in più insegno ai miei gemelli. In aggiunta, registro le puntate di HeatherParisiTv. Lo so, non faccio altro che quello che fanno tantissime altre donne, quindi non chiedo ammirazione”.

Heather Parisi ha pertanto difeso con fermezza la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19, scrivendo: “Questi ultimi 2 anni hanno messo ciascuno di noi di fronte alla scelta tra accettare supinamente e acriticamente tutto quanto viene imposto oppure far sentire la propria voce, ponendo domande e sollevando dubbi”. La donna ha poi voluto far notare come “io, al pari di tanti altri cittadini e diversamente dalla quasi totalità dei miei colleghi del mondo dello spettacolo, ho deciso di far sentire la mia voce, per difendere i principi e gli ideali in cui credo”.

La risposta della donna si è conclusa con una richiesta: “Non cerco comprensione o commiserazione, ma il rispetto sì!”. Tra i commenti al post, in tanti hanno dato supporto alla donna e alla sua libertà di scelta, dimostrandole come il commento offensivo sia stato un caso isolato.

