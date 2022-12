Heather Parisi, perché ha litigato con Lorella Cuccarini?/ La rivalità “innescata” da Baudo quando..

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: la lite “colpa di Pippo Baudo”?

Tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi non c’è mai stato grande feeling. Anzi, nel corso degli anni, le due ballerine si sono lanciate diverse bordate, provocandosi a vicenda e dimostrando di essere due mondi completamente opposti. I primi screzi risalgono in realtà agli anni ottanta, quando Pippo Baudo deve scegliere tra Lorella ed Heather la spalla ideale per il celebre programma Fantastico. La scelta cade sulla Cuccarini, a discapito di una Parisi che comunque trova il modo di emergere in tutto il mondo. Da allora, le due ballerine si sono a malapena sopportate, conducendo insieme, nel 2016, il programma Nemicamatissima.

Un’occasione che avrebbe dovuto avvicinarle e che invece le ha allontanate definitivamente, a causa di una atmosfera ostile captata da Heather. La ballerina americana, infatti, ebbe parecchio da ridire su quel progetto e non fece mistero di essersi sentita esclusa da alcune scelte artistiche. La Parisi quindi accusa la collega di non aver ascoltato le sue proposte artistiche e di averla emarginata. Lorella, naturalmente, respinge le accuse al mittente e a proposito di quella co-conduzione, esprime ancora amarezza per il polverone sollevato dalla collega.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini sempre più “nemiche” e lontane

Gli screzi del passato, le provocazioni via social e le incomprensioni – figlie di modi di fare e di pensare completamente diversi – hanno portato Lorella Cuccarini ed Heather Parisi ad una fase del rapporto in cui sembra non esserci via di ritorno. “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“, ha raccontato recentemente la Cuccarini a La Nuova Sardegna.

Una presa di posizione molto forte, certamente più morbida rispetto alle parole poco lusinghiere espresse dalla Parisi a Verissimo, nel 2019. “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza”. I rapporti, naturalmente, sono peggiorati ancora nel corso degli anni. E la sensazione è che la polemica non sia del tutto finita…

