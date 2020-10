Heather Parisi pro Trump “Ultimo baluardo Usa”/ Frankie hi-nrg mc “Che delusione…”

Heather Parisi a sorpresa si schiera a favore di Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali in Usa. La gestione della pandemia di coronavirus da parte del presidente americano ha causato critiche feroci in patria e all’estero, confermandolo come uno dei personaggi più controversi. Anche per questo è sorprendente il fatto che la showgirl, che vive a Hong Kong da diverso tempo, sia d’accordo con la linea di Trump. Eppure nel suo ultimo tweet ha condiviso il video di una delle ultime conferenze stampa del presidente Usa, aggiungendo: “Non avrei mai immaginato di considerare Donald Trump come l’ultimo baluardo del mio paese! Impossibile dargli torto”. Chi l’avrebbe detto? Nessuno, neppure lei visto che ad aprile scriveva sempre su Twitter: “Siamo sinceri, quale capo di stato ai tempi del Covid-19 non ha detto almeno UNA idiozia? Tutti, eccetto Donald Trump. Lui dice SOLO idiozie”. Glielo hanno fatto notare anche gli utenti criticandola duramente sui social per il suo cambio di rotta.

HEATHER PARISI PRO TRUMP, FRANKIE HI-NRG MC L’ATTACCA

Il tweet di Heather Parisi non ha destato solo incredulità, ma anche dure critiche. Anche da parte di personaggi noti. Il rapper Frankie hi-nrg mc su Twitter ha infatti commentato: “In che senso #EnoughIsEnough? Si direbbe che tu sia d’accordo con la superficialità con cui racconta la malattia, gli studi, i casi, i morti. Sarebbe un po’ una delusione”. Allora un utente ha replicato: “Che delusione? Pensavi fosse la persona giusta per guidare la sinistra solo per aver messo al suo posto la Cuccarini? Eheh ovvio che scherzo. Però delusione.. Boh”. Allora Frankie hi-nrg mc ha risposto: “Un po’ sì. A parte gli stracci volanti con la Cuccarini, mi sembrava di impostazione più dem. #farseneunaragione #invecenoncicalemica”. Altri utenti, invece, hanno usato l’arma tagliente dell’ironia. “Cuccariniiiii, esci da questo account, forza cammina”, ha scritto infatti un utente tirando in ballo la “populista”, come è stata definita, Lorella Cuccarini.

Non avrei mai immaginato di considerare @realDonaldTrump come l’ultimo baluardo del mio paese! Impossibile dargli torto. I would never have thought to consider #Trump2020 as the last bulwark for my country! He is so “on key”.#EnoughIsEnoughhttps://t.co/tsWatn8n1U pic.twitter.com/hZzmAjBH7J — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) October 26, 2020





