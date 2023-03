Heather Parisi/ Quel post contro Madonna che ha indispettito i fan…

Heather Parisi porta un po’ di “pepe” a Benedetta Primavera

Dove c’è Heather Parisi c’è spettacolo, non ci si annoia mai. Con questo spirito i fan della showgirl interpretano la partecipazione a Benedetta Primavera, il nuovo programma di Loretta Goggi che debutta questa sera su Raiuno. D’altronde Heather Parisi l’abbiamo imparata a conoscere. E’ un tipo “peperino” che non le manda a dire a nessuno. Nemmeno a Madonna. E proprio in queste ultime settimane, infatti, la showgirl ha agitato gli animi sui social, dopo aver commentato i recenti ritocchini della celebre pop star. Attraverso un post Instagram e senza tanti giri di parole, l’ex ballerina ha invitato Madonna a darci un taglio.

Superenalotto e Lotto numeri vincenti/ 10eLotto e fortunati estrazioni 9 marzo 2023

Perché lei si ritiene una convinta sostenitrice della bellezza naturale, quella bellezza che non necessita di alcun ritocco estetico. Insomma Heather Parisi non è stata tenera nei confronti di Madonna, così come alcuni fan di quest’ultima, sempre più preoccupati per le ultime scelte estetiche della cantante. Qualcuno l’ha definita irriconoscibile e Madonna non l’ha presa affatto bene. Chissà se tra i tanti commenti, avrà letto il post della Parisi, che sulla questione sembra aver idee molto chiare.

Pippo Franco rischia processo per Green Pass falso/ Con lui indagati figlio e moglie

Heather Parisi e la polemica social contro Madonna, i fan le voltano le spalle

“Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica”, le sue parole su Instagram, con tanto di collage con i volti delle due artiste a confronto: “Madonna 64 – Myself 63”. “Orgogliosa di essere naturale”. Insomma Heather è andata dritta al punto, creando divisioni all’interno della sua community social. “Post di pessimo gusto, evidenzia solo la presunzione di chi si sente migliore, più carina di un’altra donna”, ha scritto un utente. “Ognuno fa le sue scelte, che bisogno c’è di fare paragoni e screditare gli altri?”, il pensiero di un altro internauta. E ancora: “Questa è prova che noi donne siamo sempre lì a competere le une contro le altre…”, il commento amareggiata di una fan.

LEGGI ANCHE:

Sileri "Covid? Mi dissero di non portare sfiga"/ "Con piano pandemico avremmo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA