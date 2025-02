Un dissing dei più inattesi divampa a La Volta Buona; spesso il salotto di Caterina Balivo è stato terreno propizio per disquisire a proposito dei grandi volti della tv e, qualche puntata fa, sotto i riflettori era finita la splendida carriera di Heather Parisi. Chiaramente, tanti complimenti e onori al merito, ma anche qualche commento che la showgirl pare non abbia digerito piacevolmente; l’ex volto di ‘Fantastico’ ha dunque scelto di mandare un videomessaggio al programma dando la sua versione dei fatti e per replicare ai tanti volti noti che si sono espressi sul suo conto.

“Giancarlo Magalli, Guillermo Mariotto, a chi avrà voluto replicare Heather Parisi? Magari ce l’ha con me?”, questi gli interrogativi di Caterina Balivo che passa in rassegna i pareri dei suoi ospiti nelle ultime settimane in riferimento alla showgirl. L’ex conduttore de I Fatti Vostri aveva fatto riferimento ad un ‘caratterino’ non facile mentre il giudice di Ballando con le stelle aveva raccontato di un lancio di pomodori ad un evento ai danni di Heather Parisi.

Heather Parisi interviene ‘a gamba tesa’ a La Volta Buona: “Chiedete a Pippo Baudo perchè non feci ‘Fantastico’…

Arriviamo dunque alla replica di Heather Parisi a La Volta Buona e scopriamo dopo poche battute quale sia il parere che ha destato la sua volontà di intervenire. “Ciao Caterina, verrei di corsa a trovarti e forse sarebbe ‘la volta buona’ che mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe. Se fossi stata solo simpatica mi avrebbero chiamata la ‘gentile signorina del tè’, io invece sono quella che accende i riflettori e lo dico senza spocchia…”. Parte subito in maniera iconica Heather Parisi nella sua replica, dove poi aggiunge arrivando dritta al punto: “Ho ascoltato le parole di Guillermo Mariotto, lui era l’ultimo della fila a Ballando con le stelle; tra noi c’era la stessa distanza tra il ‘buongiorno’ e il ‘chi sei’… Magari avessi ricevuto i pomodori; purtroppo l’unico ortaggio arrivato era un cetriolo e sono abbastanza sicura che non fosse indirizzato a me”.

La stoccata di Heather Parisi a La Volta Buona, in versione replica, è dunque riferita a Guillermo Mariotto piuttosto che quanto raccontato da Giancarlo Magalli che l’ha invece sempre elogiata artisticamente pur ammettendo un carattere spigoloso. “Sono d’accordo con Magalli e poi bisognerebbe chiedere a Pippo Baudo cosa successe ai ‘Fantastico’ che non ho fatto…”. La showgirl ha poi chiosato: “Non tutti apprezzano il mio non avere peli sulla lingua, ma non posso essere screditata e discriminata per questo!”.