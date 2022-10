Heather Parisi/ “Rughe? Ho imparato ad amarle: orgogliosa di non aver mai fatto un..”

HEATHER PARISI OSPITE OGGI A “VERISSIMO”

Heather Parisi sarà protagonista questo pomeriggio del secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”: infatti la 62enne attrice, ballerina e showgirl americana tornerà nuovamente negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin (dove era già stata in passato) per raccontarsi e svelare i suoi nuovi progetti in un pomeriggio che peraltro vedrà anche di scena pure un’altra icona della danza, vale a dire il ballerino e coreografo Garrison Rochelle. Peraltro negli ultimi tempi la Parisi è stata protagonista di diversi interventi, sulla stampa e sui social, riaccendendo i riflettori su di lei…

Infatti di recente Heather Parisi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram un breve video corredato da una didascalia di cui non è ancora chiaro bene il senso ma che lascia trasparire evidentemente un momento di serenità o di positiva consapevolezza da parte della showgirl californiana nata a Los Angeles. Passeggiando tra due file di alberi in un bosco nei pressi di Montecchio (Umbria), stando almeno a quanto recitano i tag usati nel post, la 62enne indossa un lungo vestito nero: “C’è chi pensa che la felicità non si debba mostrare troppo: un po’ per scaramanzia, un po’ perché non tutti ti vogliono bene o perché non è elegante” scrive nel suo post, prima di svelare il suo punto di vista sull’argomento. “Io invece credo che la felicità vada gridata a squarciagola perché è contagiosa, perché è terapeutica e perché è fonte di ispirazione ed emulazione”.

HEATHER PARISI, “ORGOGLIOSA DELLE RUGHE. RITOCCHINI? NO PERCHE’…”

Come accennato, di recente Heather Parisi ha fatto parlare di sé per via di un tweet alla vigilia delle ultime Politiche in Italia: “Dear Italians, andate a votare” era la sintesi del suo cinguettio, ricordando al Paese che da tanni l’ha accolta e dove ha milioni di aficionados che è il tempo delle formiche e non delle… cicale, strizzando quindi l’occhio anche a una delle sue hit. “Votate per chiunque sia contro i partiti del vecchio parlamento e contro il sistema che ha ceduto ad altri la vostra indipendenza e libertà” spiegava la showgirl che ne aveva pure per Enrico Mentana, ‘reo’ a suo dire di ospitare nei suoi programmi solo le voci allineate alla “verità ufficiale” (ammesso che ne esista una) e lanciandosi in una tirata sui più scottanti temi dell’attualità sulla falsariga parlando vagamente di indottrinamenti.

Più spontanea, e meno legata ad argomenti politici, è invece la Heather Parisi che pochi giorni fa ha pubblicato un bellissimo selfie in cui parla del trascorrere del tempo e dell’accettarsi per come si è: “Perché la gente non ti vuole mai per come sei?” si chiede la diretta interessata nel post su Instagram, dicendosi orgogliosa delle rughe che fanno bella mostra sul suo viso e ricordando chi, in passato, le aveva suggerito di ricorrere alla chirurgia estetica. “Mi dicevano ‘Cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino’… E in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze” continua prima di spiegare come il passare del tempo ha arricchito il suo viso di nuovi segni. “Mi ha insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo e ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita” conclude, orgogliosa di essere rimasta se stessa e ‘natural’.











