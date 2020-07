Heather Parisi: “Si torna a dove eravamo”/ Mascherina anti Covid in metropolitana e..

Heather Parisi lancia un messaggio ai propri followers invitandoli a prepararsi a nuove ed eventuali misure restrittive anti Covid. L’ex ballerina che vive a Hong Kong con il marito e i figli, su Instagram, ha pubblicato un video in cui indossa la mascherina mentre è in metropolitana. Alle sue spalle, s’intravedono gli altri passeggeri che, allo stesso modo, indossano mascherina e vari dispositivi anti Covid. «Back to the future!! Preparatevi, si torna dove eravamo. In fondo ce lo avevano ‘promesso’! Giornata serena a tutti», scrive la Parisi mentre mostra un sorriso a tutti i suoi followers. La Parisi, sotto ma ascherina e gli occhiali da sole, lascia intravedere il sorriso, ma allude ad un eventuale inasprimento delle misure anti Covid.

HEATHER PARISI E IL DILEMMA DELLA MASCHERINA

Negli scorsi giorni, Heather Parisi, pubblicando una foto con il marito e i figli, aveva condiviso con i propri followers il dilemma della mascherina: “Dopo 7 mesi che a Hong Kong la indossiamo, è forse finalmente arrivato il momento di dire Maschera sì o maschera no?! Questo è il dilemma!!! I più giovani sembrano non avere dubbi”, scriveva la Parisi pochi giorni fa che, oggi, tuttavia, è tornata ad indossarla nei luoghi pubblici e dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale. A Hong Kong, il Governo ha adottato nuove misure anti Covid: chiuderanno per una settimana palestre, piscine e centri ricreativi e le mascherine, esattamente come mostra Heather Parisi, saranno obbligatorie in tutti i mezzi pubblici. Misure che sarebbero state adottate dopo che, nell’ultima settimana sono stati registrati 236 contagi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA