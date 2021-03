Heather Parisi/ Silenzio su Ultimo, fidanzato figlia Luna: “Rapporti poco felici”

Heather Parisi continua a rimanere nell’occhio del ciclone e se nei giorni scorsi lo ha fatto sottolineando che la sua famiglia non farà vaccini e che sua madre per colpa di questo vaccino si sente male e ha rovinato la sua vita, in queste ore tutti si chiedono il perché non abbia ancora detto la sua sulla liason tra la figlia Luna e Ultimo. Mentre i due continuano a postare foto, video e commenti sui social passando le loro serate al mare, con gli amici e in barca con la chitarra, i fan sono pazzi di loro e la madre di Luna, Heather Parisi ancora tace. In molti sono pronti ad evidenziare il fatto che la ballerina non sia una fan della loro relazione, che non riempie di like e di commenti né le foto d’amore della figlia e né quelle di Ultimo, e così il gossip impazza visto che di ufficiale non c’è molto e lei non ama rispondere sulla questione.

Alessandro rapito da psico-setta?/ La mamma: “Aveva paura, si sentiva manipolato”

Heather Parisi Vs Ultimo e l’amore per la figlia Luna?

Lei, Luna, è figlia di Heather Parisi, e la mamma ancora non si è espressa sull’amore che la lega a Ultimo e così il gossip lancia la bomba parlando di possibili rapporti burrascosi tra lei e il cantautore. I due sono convinti che un grande amore debba essere annunciato ma forse per la Parisi non si tratta di questo e vive un po’ male la lontananza e il comportamento della figlia da quando si è legata ad Ultimo in quest’ultimo periodo? Non rimane che attendere una sua dichiarazione ufficiale per capirlo.

LEGGI ANCHE:

Fiordaliso: “Raoul Casadei? Iniziai col liscio”/ Bobby Solo: “Persona straordinaria”Gianluigi Nuzzi vs Fabrizio Corona/ “Non mi faccio prendere in giro! Sangue in viso…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA