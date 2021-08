Heather Parisi: “Sono free vax”/ “Odio social? Piaccio solo se attacco la Cuccarini…”

Heather Parisi, nota ballerina e showgirl, ha concesso un’intervista al quotidiano “La Verità” nel corso della quale ha affrontato numerose tematiche, inclusi i vaccini e l’emergenza sanitaria presente in Italia e nel mondo. La donna, residente a Hong Kong da dodici anni, ha asserito che nel nostro Paese c’è un clima “da caccia alle streghe. Da queste parti, invece, è tutt’altra cosa: il Governo non ha mai avuto un atteggiamento aggressivo, o intimidatorio, verso chi non si vaccina. C’è una convivenza tranquilla tra vaccinati e non vaccinati”.

Heather Parisi "No vax non possono insegnare? Discriminatorio"/ "Basta odio e bugie!"

Ora, la situazione è variata e, secondo Parisi, non si tratta più di un Paese libero: “Mi spiace dirlo. Chi mi scrive mi ringrazia perché, da sempre, dico quel che penso”. Il riferimento, immancabilmente, è alla campagna vaccinale e al Green Pass: “I vaccini sono sperimentali e io non mi vaccinerò. Media e social mi saltano addosso, ma dico le stesse cose delle case farmaceutiche, e delle agenzie del farmaco: le sperimentazioni non sono concluse. Tira aria di censura, altroché. Mi definisco free vax. I miei figli li ho vaccinati quando era obbligatorio, fino ai 5 anni, con vaccini non sperimentali”.

Heather Parisi contro Antonella Clerici: lite sui vaccini/ "Basta ricatti morali"

HEATHER PARISI: “NON HO MAI VOTATO IN VITA MIA”

La chiacchierata di Heather Parisi con i colleghi de “La Verità” è proseguita dicendo che si sta affermando una divisione sociale troppo marcata nello Stivale: da una parte ci sono i vaccinati, “gli eletti, colti e intelligenti, responsabili e altruisti”, dall’altra i non vaccinati, ovvero “i colpevoli. Peccato che qualcosa non torni”. Cosa? Il fatto che anche i vaccinati possono contagiare e che il virus sta circolando più di prima. E poi, c’è tutta una serie di domande in attesa di risposta, secondo la ballerina: “Perché mai nessuno ha parlato dell’importanza del sistema immunitario, puntato sulla prevenzione? Perché si osteggiano le cure domiciliari”.

Heather Parisi vs Lorella Cuccarini/ Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia e pensieri sui diritti civili

Un riferimento, poi, anche al professor Giuseppe De Donno, la cui terapia con il plasma iperimmune in Cina è stata applicata con successo: “Disse che la sua terapia costava poco e di essere un medico di campagna, non un azionista di Big Pharma. E qui viene la mia seconda domanda: perché si continuano a ignorare i conflitti di interessi di chi gestisce le emergenze?” . Con queste prese di posizione, Parisi si è attirata le antipatie della Sinistra, che sui social l’ha ripetutamente attaccata, credendo che fosse schierata politicamente: “Ma io non ho mai votato in vita mia – ha concluso –. Piaccio solo quando scrivo post contro la ballerina sovranista (Lorella Cuccarini, ndr)…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA