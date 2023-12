Heather Parisi, stoccata a Chiara Ferragni sul ‘caso’ del pandoro Balocco?/ “Pubblicità NON ingannevole…”

Chiara Ferragni e la ‘bufera’ dei pandoro Balocco: spunta un post di Heather Parisi

Difficilmente sarà sfuggita a qualcuno la ‘querelle’ del momento, ovvero quella che ha investito Chiara Ferragni e la campagna benefica dei pandoro Balocco. L’influencer è stata multata dall’antitrust per pratiche commerciali scorrette, così come anche l’azienda coinvolta nell’operazione. In rete si è aperto il dibattito ma a dirimere la questione saranno innanzitutto le sedi legali ed è dunque fuorviante tentare di delineare ora un quadro chiaro sulla questione.

Certo è, come anticipato, che il ‘caso’ Ferragni non è passato inosservato; tanti volti noti hanno offerto un parere sulla vicenda, così come i semplici internauti. Spicca però – stando a quanto riportato da Dagospia – una presunta frecciatina di Heather Parisi. La showgirl è intervenuta tramite il suo personale profilo su X pubblicando un post degli anni ‘80 che la vede sponsorizzare proprio il pandoro Balocco.

Heather Parisi e la presunta stoccata ‘vintage’ a Chiara Ferragni

Heather Parisi – come racconta il portale – non si è limitata a pubblicare il vecchio spot pubblicitario degli anni ‘80 con lei protagonista. A destare la curiosità degli utenti è infatti la didascalia: “Pubblicità NON ingannevole”. L’utilizzo delle lettere maiuscole non sembra casuale ma finalizzato a mettere in evidenza la trasparenza del suo intento ai tempi della collaborazione, a dispetto di quanto appunto avrebbe fatto qualcun altro.

Il post pubblicato su X da Heather Parisi ha dunque tutte le carte in regola per essere considerato una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni, soprattutto dopo il ‘terremoto’ delle ultime ore per la campagna benefica dei pandoro Balocco. Chiaramente, è bene specificare come non vi sia alcun riferimento specifico e/o diretto alla questione se non una serie di dettagli che richiamano – secondo Dagospia – al ‘caso’ dell’influencer.

