Heather Parisi/ Tentata dal “cocomero quadrato da 200 euro”: il video che sconvolge..

Heather Parisi continua a raccontare il suo mondo fatato sui social e, tra una frecciatina e una bordata ai suoi nemici storici (e a Lorella Cuccarini) ha sempre modo di pubblicare foto e video che la ritraggono in giro per la sua bella Hong Kong. In particolare, questa volta la bella ballerina ha mostrato quella che potrebbe essere una vera e propria tentazione per tutti, soprattutto per chi ha soldi da spendere anche in frivolezze. Questo, però, secondo la Parisi non è il modo giusto per spendere visto che si tratta di un cocomero, simbolo dell’estate. Fin qui niente di male e sconvolgente se non fosse che l’anguria in questione non è tonda come tutti noi siamo abituati a vederla, bensì è quadrata con tanto di fiocco. Un vero e proprio gioiellino da regalare, quindi, soprattutto perché il cocomero costa più di 200 euro secondo quanto rivela Heather Parisi in un video che ha poi postato su Instagram.

IL COCOMERO QUADRATO FA IMPAZZIRE TUTTI

In particolare, la showgirl ha scritto: “Per tutti il Cocomero è sinonimo di estate! Ma c’è Cocomero e, Cocomero. O no? In ogni caso a quel prezzo, mai !! Solo i giapponesi potrebbero… Happy Estate a Tutti !!”. Non è la prima volta che Heather Parisi mostra ai suoi fan le stravaganze della città che la ospita e subito tra i commenti c’è chi si consola così: “È proprio il caso di dire axx axx😂😂quanto costa sto cocomero!!!!😂😂e comunque visto la bellezza😜sarebbe un peccato anche mangiarlo o no?”. Sicuramente la Parisi è passata oltre e non ha comprato l’anguria “gioiello” ma c’è anche chi si è chiesto se magari non fosse tornata indietro per l’acquisto e per la curiosità. Il cocomero è simbolo dell’estate ma oggi sappiamo che quello quadrato è simbolo dell’estate dei “vip”!

Ecco di seguito il video postato da Heather Parisi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi (@heather__parisi) in data: 4 Ago 2019 alle ore 10:15 PDT





