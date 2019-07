Heather Parisi vs Lorella Cuccarini/ Pippo Baudo: “Ecco perchè si odiano”

Heather Parisi e Lorella Cuccarini, amiche mai. Le due showgirl non si sono mai amate e non certamente per i dissidi nati a Nemicamatissima, programma in onda su Rai 1 e condotto dall’interpreta de La notte vola. Una vicenda che parte da lontano e alla quale difficilmente si giungerà a una conclusione: nelle ultime settimane sono state diverse le frecciatine reciproche, basti pensare all’attacco frontale dell’americana per un siparietto social con Rita Pavone, e il clima è tornato rovente dopo la presentazione dei Palinsesti Rai. Lorella Cuccarini infatti è stata scelta per affiancare Matano alla conduzione de La vita in diretta, programma di punta del pomeriggio di Rai 1 e, come vi abbiamo raccontato, non è tardata ad arrivare la stilettata della ballerina nata a Los Angeles: «Essere sovranisti aiuta a lavorare»…

HEATHER PARISI VS LORELLA CUCCARINI, LA SFIDA INFINITA

Visioni politiche ma non solo: Heather Parisi e Lorella Cuccarini non hanno mai nascosto le differenze reciproche e recentemente è stato direttamente Pippo Baudo a provare a spiegare il motivo di tale astio tra due tra le showgirl più amate in Italia. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il celebre conduttore ha ricordato l’incontro con la Parisi, «le feci un provino, era un po’ grassottella ma bravissima», ed ha evidenziato a proposito dell’eterno scontro tra le due: «Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella.‘Io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta’ disse. Non ho potuto farci niente». Parliamo di un siparietto registrato negli anni Settanta: possiamo dunque confermare che il duello tra le due bionde della tv italiana non è sorto di certo negli ultimi tempi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA