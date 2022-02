Heather Parisi vs Ricciardi e Fazio su green pass/ “Bugiardi patologici pericolosi…”

Heather Parisi torna a scatenarsi sui social contro green pass e contagi Covid. Stavolta nel mirino della showgirl è finito Walter Ricciardi e indirettamente anche Fabio Fazio, visto che il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto a Che tempo che fa. In questa occasione Ricciardi ha spiegato che «uno dei perni della gestione» dell’emergenza sanitaria «sono i green pass», perché «ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura». Quindi, per Ricciardi «chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci».

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero/ "Impossibile restare amici"

Heather Parisi ha ripreso queste parole e le ha riproposte condividendo una clip video. Ma ha anche commentato: «Questi due uomini stanno cercando di far passare la bugia per cui il green pass garantisce sicurezza di essere tra persone non contagiose», ha scritto su Twitter riferendosi appunto al consulente di Speranza e al conduttore di Che tempo che fa.

Roberto Marino, morte del papà di Cristina Marino e la rinuncia a Sanremo 2022 di Luca Argentero

HEATHER PARISI VS RICCIARDI “DIFFONDE FAKE NEWS”

Ciò però non è l’aspetto peggiore per Heather Parisi, che infatti ha proseguito: «La cosa peggiore è che Ricciardi è consulente del ministro della Salute e Fazio continua ad usare la tv pubblica per diffondere fake news». Quindi, ha concluso il tweet con un altro attacco: «Bugiardi patologici pericolosi». Walter Ricciardi, che risulta taggato nel durissimo post della showgirl, non ha tardato a replicare.

Lo ha fatto con un cinguettio in cui ha proposto alcuni dati scientifici, taggando Heather Parisi e il Tony Blair Institute: «La valutazione di quanti morti previene l’uso del green pass», ha scritto linkando un report risalente al luglio 2021 in cui, per quanto riguarda la sola Inghilterra, l’effetto del green pass si è tradotto nel salvataggio di migliaia di vite, tra 6mila e 12mila in pochi mesi secondo le stime effettuate. Nessuna replica da Fabio Fazio. Il dibattito però sui social prosegue in relazione alle prese di posizione della showgirl.

Che tempo che fa, anticipazioni puntata 13 febbraio/ Tra gli ospiti Gianni Morandi…

These two men in #Italy are still trying to sell the lie that #Greenpass gives you the security of being amongst non-contagious people.

Even worse, @WRicciardi is #HealthMinister advisor & @fabfazio continuously uses public TV to spread FAKE NEWS.

Dangerous pathological liars. pic.twitter.com/jfD2SH6NmU — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) February 14, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA