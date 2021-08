Heather Parisi zittisce gli haters: “Non cerco like”/ “Ho scelto di pagare…”

Heather Parisi, dopo aver rilasciato un’intervista ai microfoni de La Verità in cui ha parlato di vaccini, ha ricevuto una serie di messaggi contro cui ha deciso di rispondere pubblicamente. Su Instagram, la showgirl che vive da anni a Hong Kong con la famiglia, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto con cui un utente l’ha accusata di essere in cerca di like e notorietà con le proprie dichiarazioni. “Sei un’americana a cui l’Italia ha dato la fama, la popolarità e i soldi che ti permettono di vivere dove sei ora. Non comprendo il tuo voler mettere bocca su quello che succede qui, forse perchè qualcuno che in questo Paese sembra ‘disastrato’ e ‘senza libertà’ il tuo nome se lo ricorda o forse più semplicemente per qualche like?”, è il messaggio ricevuto a cui la Parisi ha voluto rispondere direttamente.

Heather Parisi risponde agli haters

“Hai perfettamente ragione, dico quello che dico per qualche likes in più o per cercare notorietà. Ma come si fa a ragionare con una chiusura mentale di questo tipo? Quello che affermi è una contraddizione in termini. La stragrande maggioranza delle persone in Italia (nel resto del mondo è un po’ diverso) è fortemente critica nei confronti di ciò che dico“: inizia così la dura replica di Heather Parisi all’hater spiegando come sarebbe più semplice schierarsi con il pensiero della stragrande maggioranza delle persone. “E certamente le mie posizioni non sono un buon viatico per cercare di tornare nella TV Italiana. I likes in più gli avrei se dicessi quello che dicono tutti gli artisti Italiani. E invece, io ho scelto di pagare di persona il prezzo dell’emarginazione per difendere le mie idee e la mia libertà ad esprimerle”, aggiunge ancora la Parisi che, più volte, ha espresso la propria opinione sulla posizione vaccinale.



