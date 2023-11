Heather Schwab, ritrovato il corpo/ Il compagno l’aveva nascosta nel frigorifero: era scomparsa da un anno

Heather Schwab era scomparsa da un anno e da tempo non dava più notizie alla famiglia, così a giugno la madre si è rivolta agli inquirenti per denunciarne la scomparsa. Le indagini, portate avanti fino a poco tempo fa, però, non hanno ottenuto grandi riscontri. Fino a tre giorni fa, quando la polizia è riuscita ad ottenere un mandato di perquisizione per l’abitazione del fidanzato, Chad Christopher Stevens e ha fatto una macabra scoperta: il corpo di Heather è stato messo all’interno del frigorifero dell’uomo.

Luana D'Orazio, la mamma: "In due anni e mezzo nulla è cambiato"/ "Chiediamo l'omicidio sul lavoro"

Heather Schwab, uccisa e messa in frigorifero

Fino a qualche giorno fa, la scomparsa di Heather Schwab era avvolta nell’ombra: scomparsa da mesi, a detta del fidanzato Chad Christopher Stevens era sparita senza lasciare traccia. A denunciare l’accaduto era stata la madre della ragazza, preoccupata dal fatto che la figlia non la contattasse più e da quel fidanzato con cui, sapeva, aveva una relazione violenta.

Filippo Turetta scomparso con Giulia, l'ex allenatore: "Timido e riservato"/ "Non ci sono mai stati segnali"

Ad inizio novembre arriva, però, la svolta: la polizia ottiene altre informazioni dalla figlia e dall’ex moglie di Chad Christopher Stevens. Le due pare abbiano avuto una discussione con Stevens – probabilmente innescata dalla notizia che la figlia è incinta – culminata con la dichiarazione dell’uomo di farle fare la stessa fine di Heather, morta e sepolta nel giardino di casa. Tre giorni fa, gli inquirenti riescono ad ottenere un mandato e perquisiscono la casa dell’uomo e nel frigorifero in cucina trovano il corpo della trentacinquenne avvolta da involucri di plastica.

Erika Preti, il padre: "Inaccettabile la scarcerazione di Fricano"/ "Deve essere curato in una struttura"

Heather Schwab, l’ex compagno in manette

Dopo la scoperta, Chad Christopher Stevens è finito in manette, per ora con l’accusa di manomissione delle prove. Pare che agli investigatori, il quarantacinquenne abbia dato diverse versione sulla morte della donna. Nella prima versione, pare abbia sostenuto che Schwab sia scivolata nella doccia e abbia battuto la testa, poi che non di non aver più contatti con lei da un anno. La madre di Heather ha raccontato di come la figlia si sentisse minacciata dal fidanzato e di come sentisse che prima o poi Stevens l’avrebbe uccisa. Attualmente è in corso l’autopsia per stabilire di cosa sia morta effettivamente Heather Schwab.











© RIPRODUZIONE RISERVATA