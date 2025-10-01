Ieri Trump e Hegseth hanno annunciato il nuovo corso della Difesa USA annunciando la fine dell'era woke a favore di quella della preparazione alla guerra

È andato in scena nella giornata di ieri quello che i media statunitensi (e non solo) hanno già definito “Hegseth-Trump show” durante il quale il presidente e il suo ministro della Difesa hanno parlato per più di un’ora davanti a un’attonita e silenziosa – oltre che visibilmente preoccupata – platea di generali militari richiamati da ogni parte del mondo per assistere a quello che ha avuto tutta l’aria di essere un semplice (e fine a se stesso) teatrino principalmente politico.

Sul palco della base dei marines di Quantico, infatti, il presidente e il segretario si sono lanciati in una serie di dure invettive sul corso dell’esercito statunitense annunciando che l’era del “politicamente corretto“, del “woke”, delle promozioni basate solamente “sulla razza, sul genere e sui primati storici” è finita a favore di un nuovo corso ben testimoniato dal cambiamento nel nome del dipartimento che lo stesso Hegseth guida, passato da dipartimento della Difesa a “dipartimento della guerra“.

Proprio Hegseth, infatti, ha avvertito la platea che d’ora in poi la strategia sarà quella di “preparaci alla guerra per vincerla” superando la miopia degli approcci pacifisti che ha lasciato sulla strada troppi “detriti” che ora il segretario intende ripulire; mentre Trump sul palco di Quantico ha ricordato che l’arsenale nucleare statunitense è pronto, pur sperando di “non doverlo mai usare” dato che – precisa, forse poco convinto – “non voglio la guerra”.

Hegseth e Trump annunciano l’inizio della guerra interna: “Cacceremo obesi e donne impreparate dall’esercito”

Non solo, perché durante lo show Hegseth ha anche annunciato alla platea di soldati in alta uniforme l’inizio di una guerra contro “generali e ammiragli grassi” che a suo avviso fanno fare una “brutta figura” agli Stati Uniti, spiegando che anche chi lavora in ufficio sarà sottoposto ai periodici test fisici riservati ai combattenti attivi; mentre la guerra interna si estenderà anche alle donne che dovranno rispettare gli stessi “standard (..) di potenza fisica degli uomini”, pena la perdita della loro divisa.

Un discorso – nel quale si è parlato anche della “minaccia interna” da parte di soldati che “non indossano la divisa” e che sono difficili da riconoscere e abbattere – che è stata accolta in modo piuttosto tiepido dalla platea, tanto che già prima dello show di Trump e Hegseth il Capo di stato maggiore Dan Caine aveva criticato l’approccio “miope e irrilevante” del tycoon che si concentra eccessivamente sulla lotta interna ignorando questioni ben più importanti come il riamo della Cina o le tensioni in Europa.