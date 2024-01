Heidi Baci al Grande Fratello albanese lancia frecciate a Massimiliano Varrese/ Criticato Alfonso Signorini

Heidi Baci entra al Grande Fratello spagnolo e lancia una frecciata a Massimiliano Varrese

Chiusa la porta del Grande Fratello 2024 per Heidi Baci si è aperta quella del Grande Fratello albanese. La giovane infatti è una dei concorrenti. A far discutere in queste ore, però, è il modo in cui è stata presentata la 26enne con continui riferimenti al reality nostrano citando persino Alfonso Signorini e soprattutto lanciando frecciate a Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, infatti, secondo Heidi è stato la causa principale del suo abbandono prematuro del Grande Fratello 2024 avendole rovinato il percorso.

Durante la clip di presentazione di Heidi Baci al GF albanese, infatti, è stata raccontata la sua esperienza al Grande Fratello 2024 ed è stato ovviamente citato, non in modo lusinghiero, Massimiliano Varrese: “Tra le altre cose ha iniziato una relazione con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella Casa del GF chiedendole di lasciare il gioco e così lei ha deciso di uscire dal quel reality ed è qua nel nostro.” Durante la clip, poi, sono state mostrate anche immagini del reality di Canale 5 Anche con in sottofondo la voce di Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2024, Heidi Baci entra al GF albanese: tirato in mezzo anche Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è stato tirato in mezzo anche nel Grande Fratello albanese. Spesso, infatti, il noto conduttore aveva elogiato il percorso al Grande Fratello di Heidi Baci e tutto questo è stato nuovamente mostrato. Insomma la gieffina dopo la brutta esperienza nella Casa più spiata d’Italia ci riprova con la Casa più spiata dell’Albania. In poco tempo era riuscita a conquistare l’affetto e la simpatia del pubblico italiano riuscirà a fare lo stesso con il pubblico albanese?

Heidi Baci è uscita dal Grande Fratello 2024 nei mesi scorsi dopo poche settimane di permanenza a causa del suo rapporto conflittuale con Massimiliano Varrese. La situazione tra i due era diventata difficile e complessa e la 26enne era entrata in piena crisi. L’attore nei suoi confronti aveva atteggiamento forse troppo opprimenti e possessivi. A convincerla definitivamente ad uscire dalla Casa, come in molti ricordano, era stato il padre.











