Heidi Baci demolisce Massimiliano Varrese dopo il confronto al GF 2023/ “Grande giocatore, punta alla finale”

Heidi Baci dubbi su Massimiliano Varrese: “Vuole essere al centro dell’attenzione”

Iniziano i primi malcontenti e screzi nella casa del Grande Fratello, dove i concorrenti stanno cominciando a nutrire sospetti e dubbi nei confronti l’uno dell’altra. In particolare, si parla di Heidi Baci e Massimiliano Varrese protagonisti nella scorsa puntata di un duro confronto.

Cesara Buonamici, da volto iconico del TG5 a opinionista del Grande Fratello 2023/ L'amore per Joshua Kalman

Heidi si è confidata in giardino con Fiordaliso e Ciro Petrone proprio riguardo all’attore che sembrava avere una cotta per lei. Massimiliano ha negato di avere un interesse oltre all’amicizia nei suoi confronti, ma Baci è convinta del contrario: “Lui è una persona molto intelligente. Lui è bravo a giocare, è proprio un grande giocatore. Lui vuole essere il centro dell’attenzione in ogni puntata“. La cantante ha risposto alla compagna: “Comunque lui sta giocando con tutti, non solo con te. Vuole arrivare in finale ma con me casca male“.

Giuseppe Garibaldi: "Non ho mai più cercato una storia seria..."/ La triste verità al Grande Fratello 2023

Il guru smascherato è musica per le mie orecchie 💅 #GrandeFratello pic.twitter.com/Wuv1QVwqAe — Mart🤍☀️ (@MartinaDnd) September 25, 2023

Heidi Baci duro confronto con Massimiliano Varrese: cosa è successo

Nella scorsa puntata, Heidi e Massimiliano sono stati protagonisti di un duro scontro. Il motivo è un due di picche che la gieffina non popolare avrebbe dato all’attore, molto interessato a lei. I due hanno cercato un confronto che, però, non è andato nel migliore dei modi allontanando i due concorrenti: “Mi dispiace se ho dato questa mia impressione era proprio l’ultima cosa che volevo dare di me nei tuoi confronti. Mi dispiace tanto, però non c’è mai stato il momento in cui sono riuscito a parlarti in un certo modo. Ti volevo parlare così già da prima. Io non ho valutato determinate cose…era meglio che stavo zitto. Forse ti ho detto quella cosa del sogno troppo presto, forse è stata frettolosa, ma non era un comunicarti chissà che cosa” afferma l’attore.

Oriana Marzoli, eliminata al Gran Hermano Vip 8? / Arriva l'accusa di bullismo e...

Serrata la replica di Heidi Baci: “Tu hai detto una cosa e io ho reagito ridendo, con leggerezza ok? Quindi mi alzo e me ne vado. Oppure sorrido, lo sai io sono una persona allegra, c’ho voglia di ridere e scherzare. Mica devo stare qua a mettere il muso alla gente…Allora perché poi tu vieni a cercare la serietà? Perché poi vieni a dire “eh, ti alzi” o vieni allo specchio mentre io mi strucco in evidente difficoltà a dirmi “eh, ti direi delle cose ma siamo qui”…Dille ste cose. Tu hai mandato segnali di divertimento, di gioco, ti piace stuzzicare, ai quali io ho risposto con sorriso, tranquillità, gioco anche io. E così doveva rimanere.” La discussione volge al termine con il malcontento dei due gieffini che rimangono in rotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA