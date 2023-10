Heidi Baci interessata a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?/ Massimiliano Varrese: “Non sto rosicando”

Grande Fratello 2023, Vittorio tra Anita e Heidi

Nella puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera Vittorio Menozzi ha scoperto le carte in tavola circa il suo reale interesse nella Casa. Alfonso Signorini, introducendo il discorso “sentimentale”, ha chiesto al concorrente se fosse più interessato ad Anita Olivieri o ad Heidi Baci. Il ragazzo mette subito le mani avanti, spiegando che con Anita è in corso solo una grandissima amicizia: “Anita è una bravissima amica e io apprezzo il modo diretto in cui dice le cose, ma a livello di compatibilità in quel senso no“.

Parlando invece della Baci, ammette che qualcosa potrebbe accadere, manifestando dunque un possibile interesse nel conoscerla in maniera più approfondita: “Con Heidi è una questione diversa. Ha un modo di fare che ritengo un po’ più compatibile con il mio“. Sul fronte opposto Heidi non chiude del tutto la porta e apre alla possibilità di approfondire la conoscenza con Vittorio, dal momento che negli ultimi giorni non hanno avuto modo di stare insieme a causa della divisione dei gruppi tra Casa e Tugurio: “Vittorio non l’ho vissuto, sono stata nel Tugurio“.

Tuttavia a far parlare è soprattutto la reazione di Anita Olivieri alle parole di Vittorio Menozzi. Alfonso Signorini, appresi i reali interessi del concorrente del Grande Fratello 2023, chiede alla ragazza conferma riguardo il loro rapporto di amicizia. E lei fa subito chiarezza con queste parole: “Vittorio è un grandissimo amico, gli voglio bene, cerco sempre di bacchettarlo dove sa, per cercare di indirizzarlo verso di là, non verso di qua“.

Tuttavia, come fa notare Gossip e Tv, molti fan del reality non credono alle sue parole: a detta di molti, infatti, Anita nutrirebbe un reale interesse per Vittorio. Così come poco convincente è risultata, agli occhi di molti, la reazione di Massimiliano Varrese alla domanda di Alfonso Signorini. “Stai rosicando?“, in riferimento al fatto che Heidi Baci ha lasciato una porta aperta a Vittorio, mentre con Varrese ha posto subito un ‘no’ categorico. L’attore risponde con un “Non sto rosicando, perché so chi sono“, che però sembra non convincere del tutto.

