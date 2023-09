Heidi Baci: “La lista in prima serata? Vomito!/ L’attacco ad Anita Olivieri e Grande fratello 2023

Grande fratello 2023, Heidi Baci replica al veleno ad Anita Olivieri e..

Il gioco del Grande Fratello 2023 s’infiamma e diventa un caso acceso con Heidi Baci che lancia una critica al reality, in replica all’attacco di Anita Olivieri.

Tra i gieffini finiti nel tugurio, lontana dalla Casa dei comfort, Heidi Baci si lascia andare ad un duro sfogo con i coinquilini tugurati, relativamente al contenuto della sesta e ultima puntata del reality, dove Anita Olivieri. Un appuntamento televisivo dove Anita l’ha criticata dal punto di vista fisico sottolineando che sia bassa e il reality ha chiesto nel gioco di stilare una top list nel Loft. Due particolari divenuti oggetto di contestazioni da parte di Heidi.

“Però io per davvero non ho detto nulla. -fa sapere la giovane inquilina al Grande Fratello 2023, nello sfogo avuto in tugurio-. Proprio nulla… Un’altra avrebbe reagito sclerando, Ma poi che è ‘sta bassezza… parlare delle liste. Imbarazzante per me, ti dico la verità. A me quando mi hanno chiesto una lista dei ragazzi io nemmeno la volevo fare”. La confidenza di sfogo di Heidi Baci, in contrapposizione alla rivale e al resto del gioco di Grande fratello 2023, poi, prosegue: “In prima serata mi tiri fuori la lista? Vomito… capito? Ti prego. Volevo sparire in quel momento… una bassezza. Ma la capisci l’idiozia della cosa? A me mi veniva pure da ridere”. Insomma, la posizione di Heidi Baci si direbbe spinosa, nella Casa del Grande Fratello 2023, con la bionda gieffina che si direbbe intollerante a più aspetti del reality show.

Web appoggia l’attacco a Grande fratello 2023

Quindi lo sfogo in confidenza con il gruppo poi prosegue ancora: “Io non riuscivo a non ridere. In quel momento ho riso tanto? No? Anita è bella questa cosa è che spontanea però ti fa sbagliare. Ha detto pure che non è invidiosa di una come me alta un metro e cinquanta. Non si dice…”.

Uno sfogo quello che Heidi Baci rilascia nella Casa più spiata d’Italia che, intanto, mette d’accordo molti telespettatori uniti in un fandom che appoggia la posizione della bionda gieffina e taccia il reality di superficialità, in quanto improntato sulle apparenze, con il focus incentrato sull’aspetto fisico.

E, intanto, tra i concorrenti gieffini in nomination in vista della nuova e settima puntata di Grande fratello 2023, Giselda Torresan potrebbe rivelarsi la papabile eliminata e Grecia Colmenares la possibile immune dal nuovo girone di nomination del reality…











