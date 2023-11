Heidi Baci: “Mi dispiace moltissimo, per…”/ Rompe il silenzio social, dopo il Grande Fratello 2023

Heidi Baci torna ad attivarsi via social, dopo il Grande Fratello 2023

É un’Heidi Baci particolarmente serena quella al rientro alla realtà della vita quotidiana, lontana dal Grande fratello 2023. Di recente la ormai “fu nip” e ora neo vip lasciava la Casa più spiata d’Italia su richiesta dell’ospite e padre Genti Baci: in una puntata di Grande fratello 2023 lui la esortava a tornare alla sua vita fuori dal reality show dal momento che insieme alla madre i genitori di lei erano spettatori di un amore tossico della giovane con Massimiliano Varrese, nel gioco in cui era calpestata la dignità della gieffina, vittima di manipolazione da parte di quest’ultimo, attore vip. Heidi Baci, con il ritiro dal gioco, avrebbe, quindi, chiuso i rapporti con l’attore vip di diversi anni più grande e padre.

Dell’amore nato nella Casa, dopo il ritiro di Heidi Baci, emergeva poi l’accusa lanciata dalla giovane a Massimiliano Varrese in una confidenza fatta alla coinquilina Fiordaliso nel gioco. Ossia che l’attore si fosse avvicinato a lei in atteggiamenti fisici troppo fisici e indesiderati, forse nel tentativo di un contatto intimo. Un’accusa che Heidi sosteneva poi a Verissimo, in un’intervista post- Grande fratello 2023.

Il messaggio social

E tornata alla vita reale lontana dal reality show Heidi Baci, quindi, rompe il silenzio social post-Grande fratello 2023: “Buongiorno a tutti, sono a Milano! Mentre mi godo un cappuccino con cereali, volevo ringraziarvi tutti quanti per il sostegno che ho avuto in questi giorni- fa sapere in un video postato sul social X-. Mi dispiace moltissimo per il ritardo ma ho dovuto sistemare un po’ di cose, riprendere la vita e il lavoro. Sapete che io devo mandare avanti tantissime cose. Però da adesso ritorno attiva, per voi! Vi amo tantissimo. È stato veramente divertente vedere tutti i video e tutto il resto. Commenterò insieme a voi anche su X, perché me lo avete chiesto in tanti. Vi voglio un bene infinito”.

