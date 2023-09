Heidi Baci, retroscena prima del Grande Fratello 2023/ Ha recitato nel film su Silvio Berlusconi e…

Heidi Baci e il passato da attrice

Heidi Baci è una concorrente del Grande Fratello 2023. La 26enne abruzzese con origini bosniaco-albanesi, sin da adolescente, ha sempre sognato di lasciare la vita in provincia e, così, sceglie di trasferirsi a Milano per provare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Inizia così a lavorare come modella, ma durante il periodo della pandemia, si reinventa iniziando a lavorare in un’azienda che produce barche elettriche e diventa in breve consulente alle vendite. Heidi, però, non perde di vista il suo obiettivo e decide di mettersi in gioco provando ad entrare nella casa del Grande Fratello 2023.

Per lei, così, si è aperta la porta rossa della casa di Cinecittà dove è pronta a mettersi in mostra e a conquistare il grande pubblico. Tuttavia, su Heidi, è emerso, nelle scorse ore, un retroscena che è diventato subito virale.

Heidi Baci e la partecipazione al film dedicato a Silvio Berlusconi

Heidi Baci ha un passato da attrice e a rivelarlo, su Twitter, è Diego Odello il quale ha svelato la partecipazione della gieffina alle riprese di Uno Di Noi, film del 2019 dedicato alla vita di Silvio Berlusconi. “Tenetevi forte che questa è bella: la NIP Heidi Baci ha partecipato al film “Uno di noi”, il film del 2019 su Silvio Berlusconi”, si legge su Twitter.

Un dettaglio sul passato lavorativo di Heidi di cui Alfonso Signorini non ha parlato durante il suo ingresso in casa. Dopo la diffusione della notizia, nella prossima puntata del reality in onda giovedì 21 settembre, l’argomento sarà affrontato in diretta?

