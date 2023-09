Heidi Baci smonta Claudio al GF: “Flirt? Si cura troppo, mi uccide la libido”/ “Massimiliano? Mi piace ma…”

Heidi Baci, due di picche a Claudio Roma al Grande Fratello: “Si cura troppo, mi uccide la libido”

Nella Casa del Grande Fratello 2023 si inizia già a parlare di prime coppie. Sono soprattutto gli ultimi arrivati ad essere incuriositi dai possibili flirt che potrebbero nascere nelle prossime settimane, e al momento due sembrano essere i protagonisti di queste ‘dinamiche amorose’: Heidi Baci e Claudio Roma. Quest’ultimo sembra essere interessato alla bionda imprenditrice, anche se al contempo pare stia nascendo un’affinità con Valentina.

Rebecca Staffelli: "Con Alessandro Basile è stato un colpo di fulmine"/ "Quando ha chiesto il mio numero…"

L’interesse di Heidi per Claudio tuttavia non è ricambiata, stando a quanto lei stessa ha dichiarato durante una chiacchierata con Ciro Petrone e Valentina. “Se mi piace Claudio? Si cura troppo, mi uccide la libido…” ha ammesso la concorrente, stuzzicata da Ciro.

Heidi Baci interessata a Massimiliano Varrese? “Mi piace ma…”

Potrebbe invece avere più chance Massimiliano Varrese. Di lui Heidi ha detto: “Massimiliano caratterialmente si avvicina molto di più al tipo di uomo che vedrei al mio fianco. Ha capito subito come sono fatta io, non ci ha messo molto… solo che è troppo grande.”

Cesara Buonamici: "Non ho sposato mio marito per la sua professione"/ "I miei genitori? Devo molto a loro"

L’età di Varrese (47 anni, 11 più di Heidi) sembra per ora essere un freno per la concorrente. Tornando infine a Claudio, di lui l’imprenditrice si era già espressa, dichiarando: “Lui aspetta un segnale che non arriverà. Io sono un tipo… sicuramente sbaglio, parlo con poche persone. Sono molto selettiva. Lui invece ha l’ansia perché non si vuole bruciare le situazioni di là. Secondo me di là ci sono delle ragazze alle quali lui piace. Questo prototipo di uomo… secondo me sì. E quindi ha paura a muoversi.”

LEGGI ANCHE:

Valentina e Claudio, flirt in corso al Grande Fratello?/ Lei: "È tamarro però si vedrà", lui pensa a Heidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA