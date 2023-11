Heidi Baci smonta la coppia Paolo e Letizia al Grande Fratello 2023/ “Non credo lei sia interessata…”

Grande fratello 2023, Heidi Baci torna a raccontarsi dopo il ritiro dal gioco

Heidi Baci, ospite a Casa Chi dopo il ritiro dal Grande fratello 2023, avanza una critica alla gieffina Letizia Petris menzionando Paolo Masella, tra le nuove dichiarazioni. La bionda modella, incalzata nel nuovo intervento dalle domande di Sophie Codegoni e i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, in particolare sui suoi ex compagni di reality, fa sapere i motivi legati alla scelta del ritiro dal gioco della Casa.

“Mi sono rivista e c’è stato un momento in cui mi sono persa. Non ho saputo ben gestire la situazione anche a causa di questa pressione, del giudizio che si vive all’interno della casa -esordisce nell’intervento intimista, spiegando di essersi lasciata influenzare in negativo dalle dinamiche del gioco, anche per la paura di essere giudicata-…Quando mi chiedevano io andavo un po’ di pancia, basandomi su come erano andate le cose gli ultimi giorni, che poi cambiavano perché c’era il litigio di mezzo”.

La scelta di chiudere i rapporti con Massimiliano Varrese, l’attore vip passato al centro del gossip come il suo flirt nella Casa di Grande fratello 2023, é dettata dalla volontà di Heidi Baci di fare chiarezza sui suoi sentimenti: “una risposta gliela dovevo dare e si è creata confusione -fa sapere quindi sibillina, tra una dichiarazione e l’altra-. Se fosse stato meno insistente penso che comunque non mi sarebbe piaciuto. Io avevo voglia di conoscere un po’ tutti e sono giocherellona, mi piaceva tenere lo scherzo con tutti”.

Chi proverebbe a frequentare ancora, dopo l’uscita dal reality, tra i concorrenti del gioco nella Casa, é indubbiamente Vittorio Menozzi, che da competitor al Grande Fratello 2023, come lei, nutrirebbe una paura piuttosto forte: “Nella vita reale Vittorio sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare, con calma, con i nostri tempi… Anche lui aveva paura di esporsi, sempre, per quanto riguarda i suoi gusti o quello che pensava. Molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme. Per noi ‘nip’ non è facile”. E proprio Vittorio Menozzi potrebbe rivelarsi il suo flirt di Grande fratello 2023: “L’uomo più affascinante è Vittorio. Anche nella sua tenera età riesce ad essere estremamente profondo. Sicuramente cercherò di coltivare questo ben legame che abbiamo”, anticipa clamorosamente.

La Baci, poi, smonta la coppia di Grande fratello 2023, formata da Paolo Masella e Letizia Petris con un bacio alla francese nella Casa, sul nascere “A me non piace moltissimo Paolo ma è molto caloroso quando serve, un suo abbraccio veramente fa tanto. Quindi penso che Letizia trovi in lui questo calore ma non credo sia interessata veramente a lui”. A chi spera in un suo ritorno al Grande Fratello 2023, Heidi Baci fa sapere che intende assistere al reality da spettatrice, anche per non arrecare fastidio a Massimiliano Varrese.

